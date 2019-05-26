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Mağdurlara 2 bin koli yardım

Kader Mahkumları Derneği, topladığı 2 bin koli yardımı 420 cezaevinde bulunan mazlumlara ve mahkûmlara göndermek üzere toplu gönderim töreni düzenledi.

26 Mayıs 2019 Pazar 15:12
Mağdurlara 2 bin koli yardım

 Adem Eyüpoğlu  İstanbul 

Cezaevinde kalan mağdurların her türlü ihtiyacını karşılamak amacıyla yola çıkan Kader Mahkumları Derneği, Ramazan ayını da dolu dolu geçiriyor. Dernek Beylikdüzü Fatih Camii avlusunda Ramazan ayı başında kurmuş olduğu yardım standında topladığı 2 bin koli yardımı 420 cezaevinde bulunan mazlumlara ve mahkûmlara göndermek üzere toplu gönderim töreni düzenledi. Kolilerin içinde, seccade, tesbih, Kur’an-ı Kerim, giyim ve oyuncakla birlikte birçok ilmi ve İslami kitap da bulunuyor. 2 bin koli yardım için düzenlenen törene Beylikdüzü Müftüsü Dr. İhsan Kara, AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Dilaver Sargın, AK Parti Beylikdüzü Meclis Grup Başkanı Muhammed Fatih Vanlıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdür Yasef Öztürk, çok sayıda STK temsilcisi ve yaklaşık 1000 civarında cami cemaati katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 15:12
  1. İstanbul
  2. Cezaevi
  3. Kader Mahkumları Derneği
  4. Ramazan ayı
  5. Beylikdüzü Fatih Camii
  6. yardım standı
  7. Beylikdüzü Müftüsü Dr. İhsan Kara
  8. AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Dilaver Sargın
  9. AK Parti Beylikdüzü Meclis Grup Başkanı Muhammed Fatih Vanlıoğlu
  10. İlçe Milli Eğitim Müdür Yasef Öztürk
  11. STK temsilcisi
  12. Kur’an-ı Kerim
  13. cami cemaati

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