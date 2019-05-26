Mağdurlara 2 bin koli yardım

Adem Eyüpoğlu İstanbul

Cezaevinde kalan mağdurların her türlü ihtiyacını karşılamak amacıyla yola çıkan Kader Mahkumları Derneği, Ramazan ayını da dolu dolu geçiriyor. Dernek Beylikdüzü Fatih Camii avlusunda Ramazan ayı başında kurmuş olduğu yardım standında topladığı 2 bin koli yardımı 420 cezaevinde bulunan mazlumlara ve mahkûmlara göndermek üzere toplu gönderim töreni düzenledi. Kolilerin içinde, seccade, tesbih, Kur’an-ı Kerim, giyim ve oyuncakla birlikte birçok ilmi ve İslami kitap da bulunuyor. 2 bin koli yardım için düzenlenen törene Beylikdüzü Müftüsü Dr. İhsan Kara, AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Dilaver Sargın, AK Parti Beylikdüzü Meclis Grup Başkanı Muhammed Fatih Vanlıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdür Yasef Öztürk, çok sayıda STK temsilcisi ve yaklaşık 1000 civarında cami cemaati katıldı.