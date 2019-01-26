KARAMAN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da meydana gelen hortum afetine ilişkin, "Bakanlığımızca Antalya bölgesinde hasar tespit çalışmalarımız yapıldı. Yaptığımız tespitlere göre Kumluca bölgesinde 2 binamız tamamen yıkılmış vaziyette. 21 ağır hasarlı, 208 az hasarlı olmak üzere toplamda 229 binada hasar tespiti yaptık. Yapmış olduğumuz hasar tespiti çerçevesinde Bakanlığımız, Belediyemiz, Valiliğimiz, vatandaşlarımızın yaralarını acilen sarmak suretiyle buradaki mağduriyetlerini en kısa zamanda gidereceğiz." dedi.

Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Karaman'da, Valiliği ziyaret etti. Kurum'a ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Karaman milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve bakanlık bürokratları eşlik etti.

Valilikte basına kapalı gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kurum, Antalya'da meydana gelen hortumda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa diledi.

Antalya'da yaşanan hortumun ve Bodrum'daki sel felaketinin iklim değişikliğinden kaynaklandığına dikkati çeken Kurum, "Biz bu iklim değişikliğine ilişkin tüm dünyada tedbirler alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. Bakanlığımız '2023 eylem planı' çerçevesinde birçok bölgemizde iklim değişikliğine ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik projeler başlattı. İlk projemizi Karadeniz Bölgesi'nde, eylem planı çerçevesinde başlattık ve yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Antalya'da yaşanan hortum afetinin ardından Bakanlık olarak harekete geçtiklerini bildiren Kurum, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızca Antalya bölgesinde hasar tespit çalışmalarımız yapıldı. Yaptığımız tespitlere göre Kumluca bölgesinde 2 binamız tamamen yıkılmış vaziyette. 21 ağır hasarlı, 208 az hasarlı olmak üzere toplamda 229 binada hasar tespiti yaptık. Yapmış olduğumuz hasar tespiti çerçevesinde Bakanlığımız, Belediyemiz, Valiliğimiz vatandaşlarımızın yaralarını acilen sarmak suretiyle buradaki mağduriyetlerini en kısa zamanda gidereceğiz."

Bodrum'da yaşanan sel nedeniyle hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Kurum, şunları kaydetti:

"İklim değişikliyle mücadele artık önümüzdeki dönemde en büyük problemlerimizden biri. Biz bu noktada bütün belediyelerimizden, bütün valilerimizden şehirlerimizde iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirecek tedbirleri, önlemleri almalarını istiyoruz ve bu projeyi de beraber yürüteceğiz."

(Sürecek)