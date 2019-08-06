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Mağduriyetler tırmanıyor... Vicdansızlığın bu kadarına da pes artık! Yatalak hastaya bile nafaka zulmü

On binlerce mağdur, ‘süresiz nafaka’nın son bulması için umutla beklerken, uygulamanın yol açtığı mağduriyetler artık katmerli zulme dönüştü. Mahkemelerin yüzde yüz görme özürlüleri, bedensel engellileri ve hatta eşi tarafından terkedilen yatalak ALS hastalarını dahi süresiz nafaka ödemeye mahkum etmesi, “Pes artık” dedirtti.

06 Ağustos 2019 Salı 09:03
Mağduriyetler tırmanıyor... Vicdansızlığın bu kadarına da pes artık! Yatalak hastaya bile nafaka zulmü

Süresiz nafakaya adil düzenleme süreci uzadıkça problemler daha da büyüyor. Mahkemeler; yürüyemeyen bedensel engellileri, yatalak olacak derecede hastalık geçirenleri, gözleri görmeyenleri ve zihinsel engelleri dahi yıllarca nafaka ödemeye mahkûm bırakıyor.

Ailelere vurulan 30 yıllık pranga olan süresiz nafakaya adil düzenleme yapılma süreci uzadıkça problemler daha da büyüyor. Boşanma sonrası erkeklerin ömür boyu eski eşine para ödemesini öngören süresiz nafaka zulmüyle ilgili mahkemeler; yürüyemeyen bedensel engellileri, yatalak olacak derecede hastalık geçirenleri, gözleri görmeyenleri ve zihinsel engelleri dahi nafakaya mahkûm bırakıyor. Son yıllarda Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde verilen söz konusu kararlar zulmün seviyesini daha da artırıyor.

Görme engelli adamın çilesi

Zulmün bir diğer mağduru görme engelli Ali Hikmet Gülderen. 2012’de boşandığı eşine hâlâ nafaka ödeyen görme engelli Gülderen, bir yandan kendi geçimini sağlıyor, diğer yandan yatalak olan annesine bakıyor öte yandan ise eşine her ay nafaka ödüyor. Eşinin evi ve kira geliri olmasına rağmen 7 yıldır kendisine nafaka ödemek zorunda bırakıldığını söyleyen görme engelli Güldüren, bunun yanı sıra bir de nafaka artırım davası açılarak bedelin yükseltildiğini vurguluyor.

Hem engelli hem borçlu

Bolu’da, yüzde 84 engelli Halil Acar, 4 yıl evli kaldığı eski eşi B.A’ya 16 yıldır nafaka ödüyor. Tüberküloz menenjit hastalığına yakalanan ve uzun süredir tedavi gören Acar, nafakayı ödeyemediği dönemlerde hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını ve bu nedenle hayatının kâbusa döndüğünü söylüyor. Vücuduna takılı bir cihazla hayatını sürdüren ve yılın 9 ayını fizik tedavi hastanelerinde geçirdiğini ifade eden Acar şu sarsıcı sözleri sarf ediyor: “Bin 70 lira 3 aydan 3 aya engelli maaşı alırken devletimizin hakimleri bana 4 bin lira ödememi uygun gördüler. Bu 4 bin lirayı veremedim. Tekrar aranmam ve tutuklanmam çıktı. Hastanelerde polislerden kaçtığım oldu, aranmaktayım çünkü. Tutuklanırsam tedavimden olacağım.”

10 yıldır eksiksiz yatırıyor

Antalya’da yüzde 100 görme engelli olarak hayatını sürdüren Abdullah Aksoy, 1 yıl evli kaldığı eski eşi N.G’ye 10 yıldır nafaka ödüyor. 2009’dan beri eksiksiz ödemesine rağmen bir de icra şokuyla karşılaşan Aksoy’un, görme engelli olarak zorlukla kazandığı maaşına “Nafakayı her ay 9 lira eksik yatırmışsın” denilerek icra konuldu. İkinci kez evlenerek yuva kurduğunu ancak hem eşinin hem de 5 yaşındaki çocuğunun rızkını eski eşine nafaka olarak yatırdığını ifade eden Aksoy, “Bu zulüm artık bitsin” diyor.

Yürüyemiyor ama her ay ödüyor

İki ayağını da kullanamayan 51 yaşındaki Saadettin Arslandoğan, kendisinden boşanan eski eşine 4 yıldır nafaka ödüyor. Engelli olduğu için düzenli bir işte çalışamayan Arslandoğan, malulen emeklilik maaşından her ay kesilen nafaka bedelinden geriye kendisine sadece 900 TL kaldığını söylüyor. Koltuk değnekleri olmadan yürüyemeyen Arslandoğan, velayeti kendisinde olan çocuğunun geçimini de sağlamaya çalışıyor.


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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 09:03
  1. Bolu
  2. Süresiz nafaka
  3. Mahkeme
  4. bedensel engelliler
  5. Görme engelli
  6. Ali Hikmet Gülderen
  7. Tüberküloz menenjit hastalığı
  8. Antalya

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