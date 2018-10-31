0553 313 94 23
impression

Mağduriyetimizin giderilmesi için...

Gazetemiz okurlarından Muzaffer Ünlü, mesleğinden ihraç edilmesiyle içine düştüğü zor durumu anlattığı yazısını bizimle paylaştı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 14:36
Mağduriyetimizin giderilmesi için...

Muzaffer Ünlü

Ben Muzaffer ÜNLÜ. Ankara Akyurt ilçesinde öğretmenken 1 Eylül 2016 tarihinde ihraç edildim. İki yılı aşkın bir süredir işsizim. İki kızım var ve geçimimi ailemin yardımıyla sağlıyorum. Mesleğimden, savunmam alınmadan; bir sebep belirtilmeden uzaklaştırıldım. Yozgatlı bir ailede milliyetçi muhafazakâr bir ortamda yetiştirildim. Devletime ve milletime karşı bilerek bir yanlışın içinde olmadım. Bana yöneltilen suçlama “anayasal düzeni silah zoruyla bozmaya yönelik terör örgütü üyeliği” gibi onur kırıcı ağır bir suçlama. Ankara 22. ağır ceza mahkemesinde hakkımda iddianame hazırlandı. Hakkımda yapılan alan taramasında FETÖ terör örgütüne üye olduğuma dair tanıklık edecek kimse bulunamamış ve hakkımda şikâyet yok. Şahsıma isnat edilen tek suçlama 15 Temmuz darbesinden iki yıl önce istifa ettiğim sendika üyeliği ve yine darbeden iki yıl önce kapattırdığım içi boş olan banka hesabı. Bu güzel ülkede hep beraber yaşamaya mecburuz. Hiçbirimizin birbirinden bir üstünlüğü yok. İnsanlar bu kadar kolay terörist, vatan haini ilan edilmemeli. İki yıldır mesleğimden uzağım. Artık okuluma öğrencilerime kavuşmak istiyorum. Darbeye heveslenen, iştirak eden kim varsa şüphesiz ki adalet önünde hesap vermeli hak ettiği cezayı almalıdır. Ancak anayasayla güvence altına alınmış sendika üyeliği veya BDDK onaylı bir bankaya hesap açmak terörist olmaya kanıt olmamalıdır.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 14:36
  1. Yozgat
  2. Muzaffer ÜNLÜ
  3. Ankara Akyurt
  4. milliyetçi muhafazakâr
  5. anayasal düzeni silah zoruyla bozmaya yönelik terör örgütü üyeliği
  6. Ankara 22. ağır ceza mahkemesi
  7. FETÖ
  8. 15 Temmuz
  9. BDDK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran, büyükelçiyi bakanlığa çağırdı!
    1. İran, büyükelçiyi bakanlığa çağırdı!
    2. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    3. Bakan Varank müjdeyi verdi!
    4. Rusya'dan ABD'ye PKK/YPG çok sert..
    5. Mutlu olmak elinizde...
    6. Rusya'dan S-400 açıklaması!
    7. Karadeniz'de yolu gözleniyordu! Ağlara..
    8. Romatoid Artrit nedir?
    9. İran ABD'ye meydan okudu!
    10. FETÖ sanığına "etkin pişmanlık" indirimi
    11. Milli sporcumuz Yasemin Adar'a büyük..
    12. Elleriniz şişiyorsa...
    13. Mezarlıkta büyük şok! 'Aklımız..
    14. Trump'a yakın isim konuştu: Kullanıldım
    15. Yurt dışına çıkma hazırlığındaki 34..
    16. Bel çevresindeki yağlanmaya dikkat!
    17. Bu araçla şehir şehir geziyordu.....
    18. Mide bulandıran haber! Kırmızı ışıkta..
    19. 2 yaşındaki bebeğin ölümünden..
    20. Ayazın kuru öksürüğü adamı canından..
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur