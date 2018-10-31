Mağduriyetimizin giderilmesi için...

Muzaffer Ünlü

Ben Muzaffer ÜNLÜ. Ankara Akyurt ilçesinde öğretmenken 1 Eylül 2016 tarihinde ihraç edildim. İki yılı aşkın bir süredir işsizim. İki kızım var ve geçimimi ailemin yardımıyla sağlıyorum. Mesleğimden, savunmam alınmadan; bir sebep belirtilmeden uzaklaştırıldım. Yozgatlı bir ailede milliyetçi muhafazakâr bir ortamda yetiştirildim. Devletime ve milletime karşı bilerek bir yanlışın içinde olmadım. Bana yöneltilen suçlama “anayasal düzeni silah zoruyla bozmaya yönelik terör örgütü üyeliği” gibi onur kırıcı ağır bir suçlama. Ankara 22. ağır ceza mahkemesinde hakkımda iddianame hazırlandı. Hakkımda yapılan alan taramasında FETÖ terör örgütüne üye olduğuma dair tanıklık edecek kimse bulunamamış ve hakkımda şikâyet yok. Şahsıma isnat edilen tek suçlama 15 Temmuz darbesinden iki yıl önce istifa ettiğim sendika üyeliği ve yine darbeden iki yıl önce kapattırdığım içi boş olan banka hesabı. Bu güzel ülkede hep beraber yaşamaya mecburuz. Hiçbirimizin birbirinden bir üstünlüğü yok. İnsanlar bu kadar kolay terörist, vatan haini ilan edilmemeli. İki yıldır mesleğimden uzağım. Artık okuluma öğrencilerime kavuşmak istiyorum. Darbeye heveslenen, iştirak eden kim varsa şüphesiz ki adalet önünde hesap vermeli hak ettiği cezayı almalıdır. Ancak anayasayla güvence altına alınmış sendika üyeliği veya BDDK onaylı bir bankaya hesap açmak terörist olmaya kanıt olmamalıdır.