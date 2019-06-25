Mağazadan eşofman ve deodorant çalan 2 Iraklı tutuklandı Samsun’da 3 ayrı mağazadan eşofman, deodorant ve çorap çaldıkları iddia edilen Irak uyruklu 2 şahıs mahkemece tutuklanırken, 1 Iraklı kadın ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun’da 3 ayrı mağazadan eşofman, deodorant ve çorap çaldıkları iddia edilen Irak uyruklu 2 şahıs mahkemece tutuklanırken, 1 Iraklı kadın ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Mustafa A.M.M. (23), Ahmet A.K.A.M. (27) ve Hıba F.T.A.A. (23) adlı kadın, 3 ayrı mağazadan eşofman, deodorant ve çorap çaldı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 3 Iraklı, Irmak Polis Merkezine teslim edildi. Samsun Adliyesine sevk edilen Mustafa A.M.M. ve Ahmet A.K.A.M. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken Hıba F.T.A.A. adlı kadın ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.