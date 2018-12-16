Mağazadan bebek kamerası çalmışlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, bebek ürünleri satan mağazalardan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit ve Başiskele ilçelerindeki bebek ürünleri satan mağazalardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Mağazalardan farklı tarihlerde 20 bin liralık bebek kamerası çalındığını belirleyen ekipler, İzmit'te düzenlenen operasyonda B.Y. (28) ve S.Y'yi (27) gözaltına aldı.

Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirtilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, ürünlerin üzerindeki alarmları özel bir teknikle etkisiz hale getiren şüphelilerin, daha önce de 10 ilde bebek ürünleri satan mağazalardan hırsızlık yaptığı öğrenildi.



