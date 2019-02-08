Mağazada pompalı tüfekle ateş açan kişi gözaltına alındı Beşiktaş Kulübü'nün resmi satış mağazası "Kartal Yuvası"da ateş açan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta, mağazada pompalı tüfekle ateş açan şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Deniz Müzesi karşısında bulunan, Beşiktaş Kulübü'nün resmi satış mağazası "Kartal Yuvası"na gelen kişi, pompalı tüfekle bir el ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Ö.T'yü silahıyla birlikte yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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