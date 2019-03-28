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Mağazada omuz atma kavgası çıktı, ortalık savaş alanına döndü

Antalya’daki bir mağazada çıkan omuz atma kavgasında, ortalık savaş alanına döndü.

28 Mart 2019 Perşembe 12:00
Mağazada omuz atma kavgası çıktı, ortalık savaş alanına döndü

Antalya’daki bir mağazada çıkan omuz atma kavgasında, ortalık savaş alanına döndü. Bir kişinin bıçakla yaralandığı kavgada, mağazadaki ürünler de zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesinin en işlek caddelerden Anafartalar Caddesi’ndeki bir mağazaya alışveriş için gelen kadınlı erkekli grup arasında ‘omuz atma’ sebebiyle tartışma çıktı. Müşteriyle dolu olan mağazadaki tartışma bir anda büyüyüp kavgaya dönüştü. Birbirlerini tartaklamaya başlayan gruptakileri iş yeri personelleri ayırmaya çalışsa da mümkün olmadı. Bu sırada grup içerisinden bir şahıs, bıçakla karşı taraftan Ali Ç. ismindeki bir şahsı kalçasından bıçakla yaraladı.


Mağazanın dışına kadar taşan kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, iş yerinde malzemeler de zarar gördü.


Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, bıçakla hafif yaralanan Ali Ç.’yi ambulansta tedavi etti. Polis, olay yerinden kaçan şahsı bulmak için arama çalışması başlattı.


Mağaza yetkilileri zarardan dolayı şikayetçi olacağını söylerken, kavga eden taraflar da birbirinden şikayetçi oldu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:00
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