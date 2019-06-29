Mağaraya düşen ineği kurtarmak için mahalle halkı işte böyle seferber oldu

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Karaster yaylasında 8 metre derinlikteki mağaraya düşen ineği kurtarmak için yöre halkı seferber oldu.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezi doğa harikası Uzungöl’e gelen yerli ve yabancı turistlerin yüksekten fotoğraf çekmek için çıktıkları Karaster Yaylasında ilginç bir olay yaşandı. Yaylada otlamak için bayıra çıkan Cemal Bektaş’a ait inek otladığı sırada yaklaşık 8 metre derinliğindeki bir mağaranın içine düştü. Durumu fark eden yayla sakinleri ineği kurtarmak için seferber oldu. Yayla sakinlerinden Mustafa Şen ve bir arkadaşı halatlara tutunarak hayvanın bulunduğu mağaraya indi. Burada hayvanı her tarafından sıkı bir şekilde bağlayan yayla sakinleri halatı yavaş yavaş çekerek kademeli olarak ineği yukarıya doğru çekmeye başladı. Yaklaşık 4 saatlik yoğun bir mücadelenin ardından mağaraya düşen hayvan yayla sakinleri tarafından sağlıklı bir şekilde mağaradan çıkarıldı. İneği mağaradan çıkarmayı başaran yayla sakinleri hayvanı kurtarmanın mutluluğunu yaşadı.

Arkadaşlarıyla mağaraya düşen ineği kurtarmayı başaran Mustafa Şen, mağaranın şu ana kadar keşfedilmemiş olduğunu, ineğin düşmesi sayesinde mağarayı keşfettiklerini ifade ederek, hayvanı kurtardıkları için mutlu olduklarını söyledi.