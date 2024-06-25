Mağaralardaki el resimlerinde bazı parmakların eksik olmasının ürkütücü sebebi!

Geçmiş dönemlerde mağara duvarlarına çizilen el resimlerindeki parmakların bir kısmı yok. Bu şekilde olmasının ardında ise ritüeller yatıyor olabilir.

Ellerin tasvir edildiği 25 bin yıllık çizimlerin en az 200 tanesinde bazı parmakların eksik olduğu görülebiliyor.

Paleotik mağara sanatının yeni bir yorumuna göre tarih öncesi çağlarda dinî ritüeller sırasında insanların parmakları kasıtlı olarak kesilmiş olabilir.

Bu konuya dair farklı yorumlar yapılmıştı.

Geçmişte, mağara resimlerindeki bazı parmakların eksik olmasının sebebi, onu çizen kişinin beceriksizliğiyle veya donarak parmakları kaybetme gibi sebeplerle ilişkilendiriliyordu ancak gerçekler bundan çok daha farklı olabilir.

Simon Fraser Üniversitesinden Arkeolog Prof. Mark Collard, insanların parmaklarının doğaüstü varlıklardan yardım almayı amaçlayan ritüeller sırasında bilinçli bir şekilde kesilmiş olabileceğini öne sürüyor.

Parmak kesmek, tarih boyunca çeşitli zamanlarda ve yerlerde yapılan bir şey oldu.

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Collard; bazı bölgelerde hâlâ uygulanan ateşte yürüme, şişlerle yüz delme ve derilere kanca takma gibi ritüellerin hâlâ uygulandığını; insanların bu ritüeller sayesinde diğer grup üyeleriyle iş birliği yapma olasılıklarının arttığını, parmakların kesilmesinin de bu ritüeller arasında olduğunu söylüyor.

Sonuç olarak Collard ve ekibi bu kesik parmaklı resimlerin muhtemelen, dinî kurban ritüellerinin veya grup bağlarını ve sadakatini güçlendiren sosyal hayatta kalma ritüellerinin kanıtı olduğu sonucuna varıyorlar.