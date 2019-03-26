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Bilim insanları drone ile mağara haritaları oluşturuyor

Bilim insanları, Mars keşiflerine hazırlanmak için mağara haritalarını drone kullanarak oluşturuyorlar. Bu durum mağaraların jeolojik tarihine de yeni bir bakış açısı getiriyor.

26 Mart 2019 Salı 10:59
Bilim insanları drone ile mağara haritaları oluşturuyor

Yıllardır çalışmaların yürütüldüğü Mars'a insan gönderme projesi gerçekleştiğinde, oraya giden insanlar Mars'ın zorlu koşullarında hayatta kalabilmek için kızıl gezegenin mağaralarına sığınabilirler. Ancak insanlar bir Mars mağarasına yerleştirilmeden önce, orasının detaylı bir şekilde haritalandırılması gerekir.

SETI (Dünya Dışı İstihbarat Araştırması) Enstitüsü ve Astrobotik Teknolojisi'nden araştırmacılar, astronotların gelecekte Mars mağaralarını nasıl haritalandıracakları konusunda onlara yardım ediyor. Bilim insanı Pascal Lee'nin liderliğindeki ekip, İzlanda'daki Lofthellir lav tüpü buz mağarasının iç bölümünün 3 boyutlu haritasını çıkarmak için bir drone kullandı.

Aynı yöntem başka gezegenlerde de olabilir

Ekip, ulaşılması zor olan mağarayı başarılı bir şekilde haritalandırmakla kalmadı, aynı zamanda mağaranın jeolojik tarihine de yeni bir bakış açısı getirdi. Ekibe göre drone ile mağarayı haritalandırmanın en önemli başarısı, astronotlara Mars'taki haritalandırmayı göstermek oldu.

Lee'nin ekibi tarafından kullanılan insansız hava aracı, GPS'e bağlı olmadan bağımsızca uçmak için hem görünür hem de Lidar (darbeli lazer ışığı) görüntüleme kullanan, drone tabanlı Lidar haritalama teknolojisini geliştiren özel bir uzay şirketi olan Astrobotic tarafından geliştirildi.

Bilim insanları tarafından yapılan açıklamaya göre, her ne kadar bu mağara haritalandırması başarılı bir şekilde tamamlansa da aynı yöntemi başka gezegenlerde kullanmak için henüz erken.

 

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:59
  1. SETI (Dünya Dışı İstihbarat Araştırması) Enstitüsü
  2. Astrobotik Teknolojisi
  3. Lidar (darbeli lazer ışığı)
  4. Astrobotic
  5. Bilim insanı Pascal Lee
  6. Mars
  7. Bilim insanları

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