Mağaradan yüzlerce kafatası çıktı!

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Antalya'nın Alanya ilçesindeki Kadıini Mağarası'nda, 5 ila 7 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen toplu mezar bulundu.
21 Kasım 2018 Çarşamba 21:30
Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 21:30
mağara
kafatası
Kadıini Mağarası
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