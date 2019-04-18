0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Mağarada mahsur kalan definecilerden 4 saat sonra güzel haber

Bursa’nın İznik ilçesinde mağarada kazı yaparken jenaratör gazından zehirlenen definecilerin hayatta olduğu bildirildi.

18 Nisan 2019 Perşembe 23:58
Mağarada mahsur kalan definecilerden 4 saat sonra güzel haber

Bursa’nın İznik ilçesinde mağarada kazı yaparken jenaratör gazından zehirlenen definecilerin hayatta olduğu bildirildi. AFAD ekipleri, 35 metre derinlikte mahsur kalan ve bazılarının karbonmonoksitten dolayı bilinç kaybına uğradığı definecileri çıkarmak için seferber olduğu bildirildi. AFAD ekipleri çalışma sonrası bir defineciyi sağlıklı şekilde yukarıya çıkarttı.


Saat 20.00 sıralarında Elbeyli Köyü Kızıltepe Mevkisi’nde dağlık ve ormanlık alanda define ararken mahsur kalan çok sayıda definecinin durumlarını bir arkadaşları jandarmaya bildirmişti. İhbar sonrası Bursa Valiliği’nin koordinasyonunda AFAD, UMKE, 112, itfaiye ve kurtarma ekipleri seferber oldu.


Bölgeye 20.30 sıralarında tüm ekipler ulaşırken, zamanla yarış başladı. AFAD ekipleri oksijen bastıkları mağaraya 22.30 sıralarında özel bir düzenek yardımıyla indiler.


İznik Kaymakam Vekili ve Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, şahısların 5-6 kişi olduğunun değerlendirildiğini belirterek, "Şu anda irtibat kuruldu. Bazılarında bilinç kaybı var ancak hepsi hayatta. Jeneratör çalıştığı için içeride muhtemelen mazotun saldığı karbonmonoksitten zehirlenmişler. Durum muhtemelen iyi gözüküyor. Bir kişiyi çıkardık. Diğerlerine de ulaşmaya ve çıkarmaya çalışıyoruz" dedi


Bölgede çok sayıda jandarma ve 112 ekibinin hazır beklediği, AFAD’ın kurtarma çalışmasının başarıyla bitmesinin beklendiği ve mahsur kalanların hastanelere sevk edileceği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 23:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de kamyonun kıraathaneye girmesi
    1. İzmir'de kamyonun kıraathaneye girmesi
    2. Kahvehaneye dalan kamyonun şoförü..
    3. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    4. "Libya krizini aşmanın en iyi yolu..
    5. Ekrem İmamoğlu'nun skandal talimatı..
    6. UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finalistler..
    7. Tokat’ta yakılmış insan kemikleri..
    8. GÜNCELLEME - Kaçak defineciler..
    9. Türkiye, Moskova Film Festivali’nde..
    10. GÜNDEM ÖZETİ / 19 Nisan 2019
    11. Ekrem İmamoğlu’dan ‘veri tabanı’..
    12. Mağarada mahsur kalan definecilerden 4..
    13. Başkentte FETÖ bahanesiyle..
    14. Başkentte telefon dolandırıcıları..
    15. Kahramanmaraş'ta tefecilik ve sahte..
    16. Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
    17. Cezayir'de geçici Cumhurbaşkanı'nın..
    18. Mavi Balina can almaya devam ediyor!..
    19. Mahmud Charr ile Anthony Joshua maçı..
    20. Basketbolda maçın ardından
    21. Kadın Kolları ve Gençlik Kolları..
    22. Sarunas Jasikevicius: “1-1 eve..
    23. Zeljko Obradovic: “Her maçı dikkatli..
    24. PKK'da büyük panik: Parayla kandırıp..
    25. Fenerbahçe 17 sayı geriden geldi ama..
    26. Fenerbahçe, Euroleague’de sahasında 18..
    27. Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4..
    28. Kalkan’da turizm sektör toplantısı
    29. Kalkan’da turizm haftası kutlaması
    30. Jandarma Genel Komutanlığı darbe davası
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu İslam karşıtı, aile düşmanı feminist politikalar izleyecek! İşte kanıtları
    İmamoğlu İslam karşıtı, aile düşmanı feminist politikalar izleyecek! İşte kanıtları
    'Sıfır gümrük vergisi' stokçuları patlattı!
    'Sıfır gümrük vergisi' stokçuları patlattı!
    ABD'nin 'müdahale listesi'ni açıkladı! Venezuela'dan sonra sıra...
    ABD'nin 'müdahale listesi'ni açıkladı! Venezuela'dan sonra sıra...

    Günün Karikatürü

    19 Nisan 2019
    'Şerefine Tayyip' diyorlardı, Ekrem için su gibi içki akıttılar!
    'Şerefine Tayyip' diyorlardı, Ekrem için su gibi içki akıttılar!
    İmamoğlu’nun mazbatasında YSK detayı: İtirazlardan sonra verin
    İmamoğlu’nun mazbatasında YSK detayı: İtirazlardan sonra verin