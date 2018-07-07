Mağarada mahsur kalan çocuklardan ailelerine yürek sızlatan mektup

Tayland'daki bir mağarada mahsur kalan çocuklar ailelerine mektup gönderdi. Tayland'da bir mağarada 14 gündür mahsur kalan 12 çocuğa eşlik eden antrenör ailelere özür mektubu yolladı.

Tayland'daki su basan mağarada sıkışan 12 çocuğun yanında bulunan futbol antrenörü, dalgıçlar aracılığıyla ailelere gönderdiği özür mektubunda "Destekleriniz için teşekkür ederim, tüm ebeveynlere özür dilerim" dedi.

"GERİ DÖNECEĞİM"

Mağarada sıkışan Ekkarat adlı çocuk yazdığı mektupta "Anne baba, merak etmeyin. Ayrıldığımdan iki hafta geçti, ama dükkanda sana yardım etmek için geri döneceğim" ifadelerini kullandı.

"BURASI BİRAZ SOĞUK"

Mahsur kalan bir diğer çocuk Duangphet "Ben iyiyim ama burası biraz soğuk. Benim için endişelenme. Benim için doğum günü partisi hazırlamayı unutma" yazarken bir diğer çocuk ise "Eğer dışarı çıkarsam, lütfen beni Moo Krata yemeye götür" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR ŞOKA GİREBİLİR

Büyük bir tahliye çalışmasına rağmen, mağaranın bazı bölümlerinde su seviyesi hala yüksekliğini koruyor Önümüzdeki günlerde olası bir tahliye olursa, çocukların dalış maskesiyle dalmaları gerekecek. Mağaradaki oksijen seviyesi yavaş yavaş düşerken bir kurtarıcı "Oksijen seviyesi yüzde 12'ye düşerse, çocuklar şoka girebilir. Biz sadece mağarada ilk yardım ekibi ve gerekli dalgıçları bulunduruyoruz" açıklamasında bulundu.

Çocuklar ve antrenörleri 23 Haziran'daki bir futbol maçı sonrası mağara kompleksine girmiş, şiddetli yağışlar sebebiyle mağara su altında kalmış ve çocuklar 10 gün boyunca bulunamamıştı.