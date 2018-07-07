0553 313 94 23

Mağarada mahsur kalan çocuklardan ailelerine yürek sızlatan mektup

Tayland'da 14 gündür bir mağarada kurtarılmayı bekleyen çocuklar ailelerine mektup gönderdi. Mektup okuyanların duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 13:52
Mağarada mahsur kalan çocuklardan ailelerine yürek sızlatan mektup

Tayland'daki bir mağarada mahsur kalan çocuklar ailelerine mektup gönderdi. Tayland'da bir mağarada 14 gündür mahsur kalan 12 çocuğa eşlik eden antrenör ailelere özür mektubu yolladı.

Tayland'daki su basan mağarada sıkışan 12 çocuğun yanında bulunan futbol antrenörü, dalgıçlar aracılığıyla ailelere gönderdiği özür mektubunda "Destekleriniz için teşekkür ederim, tüm ebeveynlere özür dilerim" dedi.

"GERİ DÖNECEĞİM"

Mağarada sıkışan Ekkarat adlı çocuk yazdığı mektupta "Anne baba, merak etmeyin. Ayrıldığımdan iki hafta geçti, ama dükkanda sana yardım etmek için geri döneceğim" ifadelerini kullandı.

"BURASI BİRAZ SOĞUK"

Mahsur kalan bir diğer çocuk Duangphet "Ben iyiyim ama burası biraz soğuk. Benim için endişelenme. Benim için doğum günü partisi hazırlamayı unutma" yazarken bir diğer çocuk ise "Eğer dışarı çıkarsam, lütfen beni Moo Krata yemeye götür" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR ŞOKA GİREBİLİR

Büyük bir tahliye çalışmasına rağmen, mağaranın bazı bölümlerinde su seviyesi hala yüksekliğini koruyor Önümüzdeki günlerde olası bir tahliye olursa, çocukların dalış maskesiyle dalmaları gerekecek. Mağaradaki oksijen seviyesi yavaş yavaş düşerken bir kurtarıcı "Oksijen seviyesi yüzde 12'ye düşerse, çocuklar şoka girebilir. Biz sadece mağarada ilk yardım ekibi ve gerekli dalgıçları bulunduruyoruz" açıklamasında bulundu.

Çocuklar ve antrenörleri 23 Haziran'daki bir futbol maçı sonrası mağara kompleksine girmiş, şiddetli yağışlar sebebiyle mağara su altında kalmış ve çocuklar 10 gün boyunca bulunamamıştı.

 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 13:52
  1. Tayland

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Flaş gelişme! Ünlü tatlıcıyı vuran dayısı konuştu
    1. Flaş gelişme! Ünlü tatlıcıyı vuran..
    2. Bomba haber! Prenses Kate Middleton,..
    3. Yemin törenine katılamayan Deniz..
    4. Meclis Başkanı CHP'li vekile yemini 4..
    5. Japonya'da şiddetli deprem!
    6. Adıyaman'da yılan paniği! Evin içinde...
    7. Kabız olan bebeğe zeytinyağı içirmek..
    8. CHP'li Tezcan niyetini belli etti:..
    9. Bahçeli, MHP'den İYİ Parti'ye geçen..
    10. ABD'de polisle çatışmaya giren..
    11. Maçın tekrarı için 250 bin imza toplandı
    12. 'Fırıldak Sabo' İnce'yle..
    13. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere..
    14. Özel ekipten kaçamadılar!
    15. Kjaer, Galatasaray'a gelecek mi?..
    16. HDP'nin İstiklal Marşı rahatsızlığı
    17. Açlık ve susuzluktan ölmek üzereyken..
    18. Flaş! ABD'de OHAL ilan edildi!
    19. Fenerbahçe'den ayrılan Aykut Kocaman..
    20. Dikkat: Güneş çarpması öldürebilir!
    İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...
    İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    En borçlu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
    En borçlu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada