Mağarada kuyuya düşen şahsı itfaiye ekipleri kurtardı Mersin‘in Tarsus ilçesinde ziyaret için gittiği Eshab-ı Kehf Mağarası’nda 3 metrelik çukura düşerek sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin çabası ile kurtarıldı.

Mersin‘in Tarsus ilçesinde ziyaret için gittiği Eshab-ı Kehf Mağarası’nda 3 metrelik çukura düşerek sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin çabası ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Murat Kılıçkıran adlı şahıs, yakınlarıyla birlikte ziyaret için gittiği Tarsus ilçesindeki Eshab-ı Kehf Mağarası’nda dengesini kaybedip, 3 metre derinliğindeki çukura düşerek sıkıştı. Düştüğü yerde hareketsiz kalan şahsın yardımına, yakınlarının haber vermesi üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yetişti. Boynu zedelenerek yaralanan Kılıçkıran, itfaiyeekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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