Mağarada 7 definecinin mahsur kalması olayı

Bursa’nın İznik ilçesinde bir mağarada mahsur kalan 7 definecinin kurtarılması çalışmaları sürüyor. İznik Kaymakam Vekili Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirterek, "Dikkatli ve özenli bir şekilde mahsur kalanlara ulaşmak istiyoruz" dedi.

Suat Seyitoğlu, saat 20.00 sıralarında 7-8 kişi olduğu düşünülen kişilerin kaçak kazı yapmak için Elbeyli Köyü’nde mağaraya geldiğini belirterek, "Bu kişilerden birisi kendi imkanlarıyla kurtulup jandarma ekiplerine veriyor.Haberi aldıktan sonra Valimizin koordinasyonunda ve talimatlarıyla tüm ekipler seferber edildi. AFAD, Jandarma, UMKE ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Bu 7-8 kişinin ilk etapta kurtarılmasıyla ilgili bir çalışma söz konusu. Amacımız vatandaşlarımız yaşamsal bir sıkıntı yaşamadan dışarı çıkarılması. Muhtemelen mağarada kendilerine ait mazotla çalışan bir jenaratör ya da metan gazı olabilir. Kendilerinin bu konuda maruz kaldıkları konu ne tam anlamıyla bilmiyoruz" dedi.

Tüm birimlerin koordineli olarak çalıştığını kaydeden Seyitoğlu, "Bir kişi kurtulunca ekiplere haber vermiş. Şu anda bölgede yağmur yağıyor. Burası zor bir alanda. Ancak arazi araçlarıyla tüm ekipler olay yerine ulaştı. İdari anlamda çalışmalar Valimizin talimatları ve koordinasyonunda yürütülüyor. İnşallah mahsur kalanlara ekiplerin kendi güvenliğini alıp ulaşmak ve tahliye etme amacındayız" diye konuştu.