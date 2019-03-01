Ambulansın yolunu kesen magandaya verilen 'ceza'ya Bakan Koca'dan tepki

İstanbul'da D-100 karayolu Cevizlibağ mevkii İncirli istikametinde, dün sabah bir sürücünün kamerasına yansıyan görüntülerde lüks araçlı bir kişi, özel ambulansın yolunu keserek geçişine engel oluyordu.

Para cezası verildi

Bu görüntülere kamuoyunda büyük tepki gösterildi. Emniyet, magandayı yakaladı ve 324 lira para cezası kesti.

"Daha caydırıcı cezalar olmalı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü olayıyla ilgili olarak, "Maalesef yaşanan olay son derece üzücü. İçinde hasta vatandaşı taşıyan ambulansa izin vermeyen bir yaklaşım tarzı kabul edilemez. Bununla ilgili de maalesef birtakım sadece para cezasına yönelik yaptırımlar var, daha caydırıcı cezaların olması gerektiği kanaatindeyim. Sayın İçişleri Bakanımızla da bu konuyu tekrar değerlendirmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.