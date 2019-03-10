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Magandanın tüfeğinden çıkan saçmalar kadını hastanelik etti

Manisa’da dün gece saatlerinde bir adamın, kendine ait av tüfeğiyle rastgele ateş ettiği sırada etrafa saçılan saçmaların yüzüne isabet ettiği kadın ağır yaralandı.

10 Mart 2019 Pazar 10:02
Magandanın tüfeğinden çıkan saçmalar kadını hastanelik etti

Manisa’da dün gece saatlerinde bir adamın, kendine ait av tüfeğiyle rastgele ateş ettiği sırada etrafa saçılan saçmaların yüzüne isabet ettiği kadın ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan 41 yaşındaki kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

 

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar Mahallesi’nde dün gece 23.30 sıralarında 41 yaşındaki İ.Ç. kendine ait av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Tüfekten etrafa saçılan saçmalar 41 yaşındaki L.Ö. isimli kadının yüzüne isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Talihsiz kadın Manisa Şehir Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

 

Olayın hemen ardından gözaltına alınan İ.Ç.’nin bugün savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 10:02
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