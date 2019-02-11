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Magandalar trafikte dehşet saçtı! Tekme tokat daldılar

İstanbul Sancaktepe’de trafikte bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışma yerini tekme tokat kavgaya bıraktı. Araçtan inen kişiyi öldüresiye döven şahıslar olay yerinden kaçarken, o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

11 Şubat 2019 Pazartesi 12:18

Olay, İstanbul Sancaktepe'de geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan iki çocuk babası 30 yaşındaki Sercan T.'nin önünü şahıslar kesti. Altı şahıs, önünü kestikleri Sercan T.'yi aracından zorla çıkararak sokak ortasında darp etmeye başladılar.

Çevredeki vatandaşların gözü önünde 6 kişi tarafından dövülen Sercan T. uzun süre kendisine saldıranlara direnmeye çalıştı. Ardından 6 saldırgan, darp ettikleri adamın iddiaya göre cep telefonu, cüzdanı ve aracını aldılar. Şahıslar aracı biraz ileride bırakırken olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralı Sercan T.'yi tedavi edilmek üzere Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

''Bir anda yolumu kesip bana saldırmaya başladılar''

Sercan T. Hastane polisine verdiği ifadesinde, "Ne olduğunu anlamadım. Bir anda yolumu kesip bana saldırmaya başladılar. Üzerimdeki telefonumu, cüzdanımı hatta arabamı bile çalıp gittiler" ifadelerini kullandı.

''Böyle bir şeyi ne gördüm, ne de duydum''

Yaralının anne ve babası, olaydan haberdar olduktan hemen sonra hastaneye geldiler. Baba, olayla ilgili olarak "Böyle bir şeyi hayatım boyunca ne gördüm, ne de duydum" derken, faillerin bulunması için polise şikayette bulundu.

Gözaltına alındılar

Bu arada Sercan T.'ye saldıran şahısların polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, trafikte yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı. Görüntülerde şahsı araçtan indiren şahıslar tekme tokat dövüyor. Trafikte vatandaşlar şaşkınlıkla olayı izlerken, şahıslar defalarca Sercan T.'yi yumrukluyor.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 12:18
  1. İstanbul
  2. sancaktepe
  3. kavga
  4. trafik

YORUM YAZ

  • FarukFaruk20 dk önce
    Bu şahıslarda savcılık yahut hakim tarafından ifadeleri alınıp serbest bırakılmaz inşallah. Aksi halde, adalete olan güven iyileşmeyecek bir yara alır.

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