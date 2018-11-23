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Magandalar rastgele ateş açtı, 2 kişi yaralandı

Diyarbakır’da, seyir halindeki bir araçtan çevreye rastgele ateş açılması sonucu yoldan geçen iki kişinin yaralandığı bildirildi.

23 Kasım 2018 Cuma 00:00
Magandalar rastgele ateş açtı, 2 kişi yaralandı

Diyarbakır Kayapınar ilçesinde bulunan 75 Metrelik Yol üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen bir araçta bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından seyir halindeyken etrafa tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açıldı.

Bu sırada kaldırımda yürüyen 2 kişi, kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. Şehir magandaları olayın ardından kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Biri kalçasından diğeri de karnından yaralanan iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye gelen güvenlik güçleri, olayın yaşandığı caddeyi trafiğe kapattıktan sonra delil çalışması yaptı. Kurşunların park halindeki araçlara da isabet ettiği görülürken, polis kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 00:00
  1. Diyarbakır
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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