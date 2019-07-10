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Magandalar engelli asansörünü harabeye çevirdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir üst geçitte engelliler için yapılan asansör, şehir magandaları tarafından kullanılamaz hale getirildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
Magandalar engelli asansörünü harabeye çevirdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir üst geçitte engelliler için yapılan asansör, şehir magandaları tarafından kullanılamaz hale getirildi.


Kocaeli’nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi’nde belediyesi tarafından yapılarak geçtiğimiz yıl Mayıs ayında hizmete açılan modern üst geçit adeta harabeye döndü. Barış Mahallesi ve Eskihisar Mahallesi’ni yaya trafiği ile birbirine bağlamak üzere Yüksek Hızlı Tren raylarının üstünden geçen ve yapımında engelliler için iki asansör kullanılan üst geçit henüz ilk yılında kimliği belirsiz şehir magandaları tarafından kullanılamaz hale getirildi.


Şehit Uzman Çavuş Polat Özbek Üst Geçidi’nin asansör kabininin bulunduğu camlar kişi ya da kişiler tarafından taş ve sopalarla kırılırken, engellilerin kullandığı asansöre de zarar verildi. Şehir magandaları tarafından tamamen kullanılamaz hale getirilen asansör devre dışı kaldı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
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