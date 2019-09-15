Magandalar dehşet saçtı! Felakete rağmen ateş etmeye devam etti

Taha Emre Özdemir Ankara

Sosyal medyada paylaşılan bir video, düğünde ya da başka eğlencelerde havaya ateş açmanın ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ne zaman ve nerede çekildiği belirtilmeyen videoda müzik eşliğinde oynayanların arasında çocukların da olduğu dikkat çekiyor. Eğlence devam ederken, ellerinde pompalı tüfeği olan kişiler bir anda havaya ateş açmaya başlıyor.

Yol açtığı felaketi farketmeyerek ateş etmeye devam etti

Magandalar ateş ederken kalabalıkta bulunan çocuk rahatsız olarak kulaklarını kapatıyor. Yanlarındaki çocuklara da aldırış etmeyen eli silahlı kişiler havaya ateş etmeye devam ediyor. Kendilerini atışa kaptıranlardan biri arkadaşını başından vuruyor.

Yaşanan olay sonrasında misafirlerin çığlığı duyulsa da yanındaki kişiyi vuran maganda yol açtığı felaketi fark etmeyerek havaya ateş etmeye devam ediyor. Kafasına isabet kurşunla yere düşen adamın ölüp ölmediği ise bilinmiyor.