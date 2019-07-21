0553 313 94 23

Maganda kurşunu sürücüye dehşeti yaşattı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde nereden atıldığı belirlenemeyen maganda kurşunu, trafikte seyir halinde ilerleyen bir sürücüye dehşet dolu anlar yaşattı.

21 Temmuz 2019 Pazar 11:44
Maganda kurşunu sürücüye dehşeti yaşattı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde nereden atıldığı belirlenemeyen maganda kurşunu, trafikte seyir halinde ilerleyen bir sürücüye dehşet dolu anlar yaşattı.


Ülke genelinde daha çok düğün ve şenliklerde ortaya çıkan, sevinç ve kutlamalarını havaya ateş açarak gösteren magandalar vatandaşların canını tehlikeye düşürmeye devam ediyor. Akçaabat’ta dün akşam 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir magandanın silahından çıkan kurşun, Yeni Mahalle’de Hal Kavşağı’ndaki trafik ışıklarında bekleyen bir aracın tavanını delerek içeri girdi.



Mermi aracın tavanını deldi


Çıkan gürültüyle birlikte neye uğradığını şaşıran araç sürücüsü O.Y. (30), can havliyle kendini aracın dışına attı. Aracının tavanını kontrol eden sürücü, tavana isabet eden bir tabanca mermisi olduğunu fark etti.


Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne durumu bildirdikten sonra buradaki ifadesinde olayı anlatan sürücü, aracıyla Akçaabat merkeze seyir halinde iken tabanca mermisinin aracın tavanını delip iç kısmına kadar geldiğini ve tavanda görünür vaziyette olduğunu söyledi. Olayda şans eseri yara almayan sürücü, “Aracıma zarar veren ve bu şekilde genel güvenliği kasten tehlikeye sokan kişiden davacı ve şikayetçiyim” diyerek suçlunun yakalanıp cezalandırılmasını istedi.


Araçta inceleme yapan polis ekipleri, aracın tavanına isabet eden mermi çekirdeğine Samsun Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderilerek incelenmesi için el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Yamaç’ı gözünden ettiler


Öte yandan, Trabzon’un Şalpazarı ilçesi Eskala Yaylası’nda önceki gün meydana gelen olayda, 15 yaşındaki lise 2. sınıf öğrencisi Burak Yamaç maganda kurşunun hedefi olmuştu. Tatil için geldiği yaylada arkadaşları ile oyun oynarken nereden geldiği belli olmayan maganda kurşunun sağ gözüne isabet etmesiyle bir anda kanlar içerisinde yere yığılan Yamaç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen sağ gözünün görme yetisini kaybetmişti. Çocuğun ailesi ise üzüntülerini dile getirerek sorumluların bir an evvel yakalanmalarını talep etmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 11:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    1. İngilizler tanker olayına yeni boyut..
    2. İtalyan rüyası limonlu Amalfi..
    3. Darbeci yarbayın yalanlarını ortaya..
    4. Eğitim Bir Sen eğitim-öğretim dönemi..
    5. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    6. Ukrayna sandık başında
    7. Karında sertlik neden olur?
    8. Zorlu mera, DAP İdaresi’nin desteğiyle..
    9. Sivasspor'da Kone ve Erdoğan Yeşilyurt..
    10. Barış buluşmasında kan aktı! 1 ölü, 1..
    11. Vali Çiftçi Sungurlu’da incelemelerde..
    12. Köylerde kış hazırlığı erken başladı
    13. Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır..
    14. Basketbol: 2021 Avrupa Şampiyonası..
    15. İngiltere tanker krizinde Rus..
    16. Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlısı..
    17. Traktörün altında kalan sürücü can..
    18. KKKA’da kene tutunmasında dikkatli..
    19. Fitne çıkarmaya devam ediyorlar! Terör..
    20. "Sistem her şeyin anahtarıdır"
    21. Kiralık ev bulamayan Kayhan ailesi..
    22. Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'ye 3 yeni atama
    23. Ağrı’da 2 terörist etkisiz hale..
    24. Yenimahalle buram buram kahve koktu
    25. Atletizm: Avrupa 20 Yaş Altı..
    26. Edremit Belediyesi engelleri kaldırıyor
    27. PKK Arapları katlediyor
    28. Düzce’de bulunan cesedin kimliği..
    29. Meram’da tapu sevinci
    30. Nusaybin Belediyesi gençlik koşusu..
    Şok iddia! Canlı yayında açıkladı: Ahmet Davutoğlu yeni parti için AK Parti'den ihracını bekliyor
    Şok iddia! Canlı yayında açıkladı: Ahmet Davutoğlu yeni parti için AK Parti'den ihracını bekliyor
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular
    1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular