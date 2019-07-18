Maganda kurşunu düğünü kana buladı Konya'nın Yunak ilçesinde silahla rastgele ateş açılması sonucu gelin yaralandı.

Konya'nın Yunak ilçesinde, silahla rastgele açılan ateş sonucu yaralanan gelin, hastanede tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karayayla Mahallesi'ndeki düğün töreninde, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, silahla havaya rastgele ateş açtı. Kurşun omuzuna geldi Seken kurşunlardan biri, gelin B.T'nin (22) omzuna isabet etti. Ambulansla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırılan B.T, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.