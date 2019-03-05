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Maganda kardeşe 25 yıl hapis cezası

Niğde’nin Bor ilçesinde düğünde tabancayla havaya ateş açılması sonucu gelinin ağabeyinin hayatını kaybettiği olayla ilgili maktulün kardeşine 25 yıl hapis cezası verildi.

05 Mart 2019 Salı 17:33
Maganda kardeşe 25 yıl hapis cezası

Niğde’nin Bor ilçesinde düğünde tabancayla havaya ateş açılması sonucu gelinin ağabeyinin hayatını kaybettiği olayla ilgili maktulün kardeşine 25 yıl hapis cezası verildi.


30 Ağustos 2018 tarihinde ilçede düzenlenen düğünde havaya ateş açılması sonucu gelin Rabia K.’nin ağabeyi Hasan K.’nin, başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği olayla ilgili tutuklu bulunan kardeş R.K.’nın Niğde Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşması yapıldı. Yapılan savunmaların ardından sanık kardeş R.K.’ye 25 yıl hapis cezası verilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.


Gelinin ağabeyi Hasan K., düğünde havaya açılan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:33
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