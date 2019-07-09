Maganda 'baklavacı' ile ilgili Bakan Gül'den açıklama
İstanbul Pendik'te, hamile kadına ve eşine trafikte dehşeti yaşatan magandalarla ilgili konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye hukuk devletidir. Kimse kendisini yetkili merciler yerine koymasın." dedi.09 Temmuz 2019 Salı 16:23
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: ''(Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayı) Bir hanımefendinin araç içerisinde yaşadığı bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez. Nitekim hakim, savcı, yargı makamları da gereğini yapmıştır. Türkiye hukuk devletidir. Kimse kendisini yetkili merciler yerine koymasın.''
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