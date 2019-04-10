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Mafya hesaplaşmasında 2 kişi tutuklandı

İstanbul Kadıköy’de kırmızı bültenle aranan İlhan Ünğan’ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

10 Nisan 2019 Çarşamba 19:21
Mafya hesaplaşmasında 2 kişi tutuklandı

İstanbul Kadıköy’de kırmızı bültenle aranan İlhan Ünğan’ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı. Cinayetle ilgili bütün oklar, 3 yıl önce Büyükçekmece’de düzenlenen silahlı saldırıda kızı ve yeğeni çapraz ateşe tutularak öldürülen İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’ye çevrildi.


İstanbul’da Eylül 2014’te başlayan zincirleme infazlara geçtiğimiz pazar günü Kadıköy’de bir yenisi daha eklenmiş, uyuşturucu kartelleri arasında yaşanan kanlı hesaplaşmada kırmızı bültenle aranan İlhan Ünğan silahla vurularak öldürülmüştü.


İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ünğan cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada pazartesi günü peş peşe operasyonlar düzenlemiş, cinayette tetiği çektiği ileri sürülen E.Ö. ile olay günü katil zanlısını Bağdat Caddesi’ne götürdüğü öne sürülen sürücü C.D.’nin de aralarında olduğu 5 kişiyi gözaltına almıştı.



Öldürülen İlhan Ünğan’ı en yakın adamı ele vermiş


İstanbul’da gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest kalırken, cinayette silahı kullandığı iddia edilen E.Ö. ile araç sürücüsü C.D., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlıların polisteki ifadelerinde silahlı saldırıyı kabul ettikleri öğrenildi. Yapılan soruşturmada, şüphelilerin İlhan Ünğan’a ait bilgileri Ünğan’ın sürekli yanında bulunan en yakın adamlarından T.C.’den aldıklarını söyledikleri iddia edildi.



Mafya hesaplaşmasının geçmişi


Pazar günü Bağdat Caddesi’nde öldürülen İlhan Ünğan, 26 Eylül 2014’te, Büyükçekmece’de trafik ışıklarında durdukları sırada Devrim Öztunç ve Arzu Sharifi Zindaşti’nin çapraz ateşe tutularak öldürülmesi davasında firari sanık olarak kırmızı bültenle aranıyordu. Soruşturma dosyasında, Ünğan’ın ağabeyi Orhan Ünğan ise tutuklu olarak yargılanıyor.


Beş yıl önce gerçekleştirilen cinayetlerle ilgili saldırı sonrası Belçika’ya kaçtığı ve uzun süre burada yaşadığı belirlenen Ünğan’ın, kısa süre önce illegal yollarla Türkiye’ye girdiği belirlendi.


Cinayetteki bütün oklar, üç yıl önce Büyükçekmece’de düzenlenen silahlı saldırıda kızı ve yeğeni çapraz ateşe tutularak öldürülen İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’yi gösteriyor.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 19:21
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