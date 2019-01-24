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"Maduro'yu tanımamak, Venezuela halkını tanımamaktır"

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Maduro, halkının desteği ile meşru şekilde seçilmiş bir siyasetçidir. Nicolas Maduro'yu tanımamak, Venezuela halkını tanımamaktır." ifadelerini kullandı.

24 Ocak 2019 Perşembe 10:59
"Maduro'yu tanımamak, Venezuela halkını tanımamaktır"

Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesi sonrası gelişen olaylara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mahir Ünal, paylaşımında "Maduro, halkının desteği ile meşru şekilde seçilmiş bir siyasetçidir. Nicolas Maduro'yu tanımamak, Venezuela halkını tanımamaktır. Meşru otoriteye saldırarak bütün siyasi ve demokratik değerleri ayaklar altına alarak yapılan darbeci operasyonlara karşı duruyoruz." ifadesini kullandı.

Mesajının sonunda Ünal, "#WeAreMADURO" sosyal medya etiketine de yer verdi.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 10:59
  1. AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
  2. Nicolas Maduro

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