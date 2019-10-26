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ABD, Küba'ya giden uçuşları yasakladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba yönetiminin "kendi insanlarına baskı yapması" ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya destek vermesi nedeniyle, başkent Havana dışındaki Küba'ya giden tüm uçuşların yasaklandığını açıkladı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 11:54
ABD, Küba'ya giden uçuşları yasakladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkent Havana dışındaki Küba'ya giden tüm uçuşların yasaklandığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, söz konusu uçuş yasağına ilişkin Twitter'dan yazılı bir açıklama yayımladı. Pompeo, ABD Ulaştırma Bakanlığına başkent Havana’daki Jose Marti Havaalanı dışında diğer havaalanlarına yapılan tüm uçuşların durdurulması talimatını verdiğini açıkladı.

Alınan karara, 'Küba yönetiminin kendi insanlarına baskı yapmasını ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya destek vermesini' gerekçe gösteren Pompeo, "Bu hamle, Maduro'ya destek çıkan ve kendi insanlarını ezen Küba rejimine ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır" ifadelerini kullandı.

​Bununla birlikte, Havana dışındaki şehirlere de uçuşlar gerçekleştiren ABD merkezli American Airlines ve JetBlue havayolu şirketlerinin, söz konusu yasak kapsamında artık sadece Jose Marti Havaalanı’nı kullanacağı bildirildi.

 

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 11:54
  1. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  2. Havana
  3. Küba
  4. ABD Ulaştırma Bakanlığı
  5. Jose Marti Havaalanı

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