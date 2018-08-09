Maduro'ya suikast girişiminde yeni gelişme! Dokunulmazlıkları kaldırıldı

Venezuela'da Ulusal Meclis, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast girişiminden sorumlu oldukları iddia edilen eski Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Julio Borges ile muhalefet Milletvekili Juan Requesense'nin dokunulmazlığını kaldırdı.

Ulusal Mecliste yapılan oylamada, Kolombiya'da yaşayan Borges ve halihazırda gözaltında olan Requesense'nin dokunulmazlığının kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

Ulusal Meclis Başkanı Diosdado Cabello yaptığı açıklamada, Borges ve Requesens'in suikast girişimiyle ilgili suçlandığını anımsatarak, "Bu kişiler suikast girişiminde yer aldığı düşünülen sadece iki isim ancak soruşturma sürüyor. Adalet yerini bulacak." diye konuştu.

Başsavcı Tarık William Saab da yetkililerin konuyla 19 kişinin ilgili olduğunu ortaya çıkardığını açıkladı.

VENEZUELALI VE ABD'Lİ YETKİLİLER GÖRÜŞTÜ

Ayrıca Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ve Saab, bugün ABD'nin Caracas Büyükelçisi James Story ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı toplantıda nelerin konuşulduğu ya da Venezuela'nın ABD'den herhangi birinin iadesini isteyip istemediği hususunda açıklama yapmadı.