0553 313 94 23

Maduro'ya suikast girişiminde yeni gelişme!

Saldırının düzenlendiği drone'ları kullandığından şüphelenilen 6 kişi gözaltına alındı

05 Ağustos 2018 Pazar 23:14
Maduro'ya suikast girişiminde yeni gelişme!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya törende konuşma yaptığı sırada düzenlenen saldırıda bomba yüklü drone'ları kullandığından şüphelenilen 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Luis Reverol, her biri bir kilo patlayıcı yüklü iki drone'dan birinin sahneye doğru ilerlediği sırada etkisiz hale getirildiğini, diğerinin yakındaki bir binaya çarparak patladığını açıkladı.

Reverol, iki drone'u kullandığından şüphelenilen 6 kişinin gözaltına alındığını, ilerleyen saatlerde daha fazla gözaltı olabileceğini söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü drone'lar ile saldırı düzenlenmişti.

Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı.

Nicolas Maduro, olaydan sonra yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Bu, beni öldürme girişimiydi. Bugün bana bir suikast girişimi düzenlediler." ifadesini kullanmış, saldırganların ABD'de yaşayan Venezuelalı muhalifler ve Kolombiya ile bağlantılı olduklarını söylemişti.

Kendilerine "Tişört Giyen Askerler" adını veren bir grup, Twitter'da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 23:14
  1. Maduro
  2. Venezuela
  3. Nestor Luis Reverol

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'ı penaltılarla devirdi! Süper Kupa Akhisarspor'un!
    1. Galatasaray'ı penaltılarla devirdi!..
    2. Mesane kanseri nedir? Nasıl tedavi..
    3. Zerdeçalın inanılmaz faydaları
    4. Cüneyt Arkın'ın sağlık durumuyla..
    5. Maduro'ya suikast girişiminde yeni..
    6. Somali'de bir bombalı saldırı daha!
    7. Deprem sonrası ölü sayısı artıyor
    8. Suriye'de Muhalif gruplar birleşti!
    9. Aydın'da üzerine yıldırım düşen ağaç..
    10. Sahillerin kahramanları: Tam 1354..
    11. Gökyüzünde yeni bir gök cismi keşfedildi
    12. Taliban'dan kaçan DAEŞ'liler..
    13. Süper Kupada VAR devreye girdi
    14. Endonezya depreminde bilanço ağır: 39..
    15. Çin'den hacca giden Müslümanlara..
    16. Manisa’da elektrik akımına kapılan..
    17. Birleşimiş Milletler Kızıl Deniz'e..
    18. Valla Kalyonunda 4 kişi kayboldu
    19. İbrahim Kalın Neşet Ertaş türkülerini..
    20. TRT Çocuk'tan 'uçkur' zihniyetinin..
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ankara Gazi Üniversitesi taban puanları 2018 Gazi Üniversitesi 2 yıllık taban puanları
    Ankara Gazi Üniversitesi taban puanları 2018 Gazi Üniversitesi 2 yıllık taban puanları
    Başörtüsü takmak isteyene 10 yıl hapis
    Başörtüsü takmak isteyene 10 yıl hapis