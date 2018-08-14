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Maduro'ya suikast girişiminde üst düzey gözaltı

Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro'ya suikast girişimi nedeniyle üst düzey iki asker gözaltına alındı.

14 Ağustos 2018 Salı 21:58
Maduro'ya suikast girişiminde üst düzey gözaltı

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast girişimi nedeniyle üst düzey iki asker gözaltına alındı.

Başsavcı Tarek William Saab, yaptığı açıklamada, Maduro'ya suikast girişiminden sorumlu olduğu düşünülen şüphelilerin sayısının 34'e yükseldiğini, bunların arasında bir general, bir albay ve iki muhalefet milletvekilinin olduğunu duyurdu.

Suikast girişimine ilişkin şu ana kadar 14 kişinin gözaltına alındığını belirten Saab, bu kişilerden birinin Venezuela Ulusal Muhafız Teşkilatı'nda görevli bir general olduğunu söyledi. Saab, suikast girişimde yer aldığı düşünülen bir albayın da gözaltına alındığını sözlerine ekledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya önceki cumartesi başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü dronelar ile saldırı düzenlenmişti. Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı.

Maduro, hafta içi bir televizyon kanalından yaptığı açıklamada, suikast girişiminin ardından tutuklanan 6 kişinin ifadelerine bakıldığında Kolombiya'da sürgünde yaşayan eski Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Julio Borges'in bu olaydan sorumlu olduğunu öne sürmüştü. Maduro, muhalif milletvekili Juan Requesense'nin de şüpheliler arasında olduğunu ifade etmişti.

Venezuela'da Yüksek Mahkeme, 8 Ağustos'ta, Maduro'ya suikast girişimine ilişkin Borges'in tutuklanmasına, halihazırda gözaltında olan Requesense'nin de yargılanmasına karar vermişti.

Diğer yandan, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, geçen hafta, Caracas'ta ABD'li üst düzey diplomat James Story ile bir araya gelerek ABD ile iş birliği talep etmişti. Arreaza, ABD'nin iş birliği yapmayı kabul ettiğini ifade etmişti.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 21:58
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