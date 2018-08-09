Maduro'ya suikast girişimi sonrası muhalefet lideri gözaltına alındı!

Yüksek Mahkeme, Maduro'ya cumartesi düzenlenen suikast girişiminden sorumlu olduğu iddia edilen Borges'in tutuklanmasına hükmetti. Ayrıca gözaltında bulunan muhalefet milletvekili Requesense'nin de yargılanması kararlaştırıldı.

Maduro, dün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, suikast girişiminin ardından tutuklanan 6 kişinin ifadelerine bakıldığında Kolombiya'da sürgünde yaşayan muhalefet lideri Borges'ın bu olaydan sorumlu olduğunu öne sürmüştü.

Maduro Requesense'nin de şüpheliler arasında olduğunu ifade etmişti. Borges ve Requesense ise suçlamaları reddetmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü dronelar ile saldırı düzenlenmişti. Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı.

Kendilerine 'Tişört Giyen Askerler' adını veren bir grup, Twitter'da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.