Maduro'ya saldırı sırasında ilk kaçan onlar oldu!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro askeri törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü drone'la saldırı düzenlendi. Maduro olaydan yara almadan kurtulurken, saldırıda 7 asker yaralandı. Törendeki askerlerin kaçışı ise dikkat çekti.

SAKLANACAK YER ARADILAR

Görüntülerde Maduro'nun saldırı anında korunduğu görülüyor ancak farklı bir açıdan olay anı izlendiğinde, törendeki askerlerin kaçıştığı ve arkasına bile bakmadığı görülüyor.

DEVLET TELEVİZYONU YAYINI KESTİ

Yetkililer, saldırıda Devlet Başkanı Maduro'nun yara almadığını duyurdu. Töreni canlı yayınlayan devlet televizyonu saldırı sırasında yayını kesti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, saldırının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Bu, beni öldürme girişimiydi. Bugün bana bir suikast girişimi düzenlediler." dedi.