Maduro'ya destek için Kocaeli'den Ankara'ya pedal çevirdi

ANKARA (AA) - Uluslararası Yalnızca Barışa Tarafız Konseyi Genel Başkanı Vedat Çalık, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya ve Venezuela'ya desteğini göstermek için Kocaeli'den Ankara'daki Simon Bolivar Parkı'na kadar pedal çevirdi.

Çalık'ı Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes ve bir grup karşıladı.

Reyes, burada yaptığı açıklamada, Venezuela'nın yasal devlet Başkanı Maduro ve Venezuela halkı adına Çalık'a minnet ve şükranlarını sunduğunu dile getirerek, bu tarz çabalarla hem Venezuela hem de kıtaya barışın gelmesi temennisinde bulundu.

Büyükelçi Reyes, Çalık'ın eylemini uluslararası bir hak ve aynı zamanda uluslararası müdahaleyi reddeden bir çaba olarak niteleyerek, Çalık'ı benzer bir organizasyon için Venezuela'ya davet etti.

Çalık da yakın zamanda Venezuela'da suikast girişimine maruz kalan Maduro'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bisikletimi Başkan Maduro'ya hediye etmek istiyorum." dedi.

Büyükelçi Reyes, bisikletini Maduro'ya hediye eden Çalık'a teşekkür ederek, bisikletin Miraflores Sarayı'nda Maduro'ya takdim edileceğini söyledi.

Tören, Simon Bolivar heykeline çelenk bırakılması ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.











