0553 313 94 23

Maduro'ya "baskı" için konser

Kolombiya'nın Venezuela sınırında "Venezuela Live Aid" adlı bir konser düzenleniyor - 100 milyon dolar yardım toplanması amaçlandığı belirtilen konserle, Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskının da artırılması hedefleniyor

22 Şubat 2019 Cuma 22:38
Maduro'ya "baskı" için konser

CARACAS (AA) - Venezuelalı muhaliflerin ülkeye "insani yardımların" gireceğini açıkladığı 23 Şubat öncesinde sınırın Kolombiya tarafında bir konser düzenleniyor.

İngiliz milyarder Richard Branson'ın organize ettiği konser, Venezuela ve Kolombiya arasındaki Tienditas Köprüsü'nün bittiği Cucuta kentinde veriliyor.

100 milyon dolar yardım toplanması amaçlandığı belirtilen "Venezuela Live Aid" adlı konserde, aralarında Alejandro Sanz, Carlos Vives ve Luis Fonsi'nin de olduğu 35 sanatçı sahne alıyor.

Çok sayıda Kolombiya ve Venezuela vatandaşının katıldığı konserle, Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskının artırılması da hedefleniyor.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ve Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo'nun da kapanış etkinliğine katılacağı açıklanan konser sırasında hükümetten "insani yardımların" ülkeye girişine izin verilmesi istendi.

- Brezilya sınırında çatışma

Öte yandan, muhalif milletvekili Americo De Grazia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela'nın Brezilya sınırı bölgesinde ordu ile yerli halk arasına çıkan çatışmada bir kişinin öldüğünü iddia etti.

Muhalif gazetelerden El Nacional ise çatışmada en az iki kişinin öldüğünü ve 22 kişinin de yaralandığını yazdı. Hükümet tarafından olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, insan hakları aktivisti Tamara Suju, çatışmanın Venezuela askerlerinin Brezilya sınırına ilerlerken Pemon yerlilerinin kurduğu barikatı geçmek istemeleri üzerine yaşandığını öne sürdü.

- Brezilya sınırı kapalı

Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası olduğunu iddia ettiği "insani yardımların" ülkeye girişinin engellenmesi için Brezilya sınırının kapatılması talimatını vermişti.

Muhalifler, Brezilya'nın yanı sıra Kolombiya'dan da ülkeye "yardım" sokmaya çalışıyor. Ancak ordu, sınırda iki ülkeyi biribirinden ayıran köprüyü kamyonlarla kapatmış durumda.

- "İnsani yardım şovu"

Tarihinin en ciddi siyasi ve ekonomik buhranını yaşayan Venezuela'da "insani kriz ve yardım" tartışmaları, ABD destekli muhalefet ile hükümet arasındaki gerginliğin en önemli noktalarından birini oluşturuyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "yardım" tartışmalarının, "ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası" olduğunu ve "bu şova izin vermeyeceğini" söylüyor.

Muhalefet ise 300 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu, 2 milyon kişinin de sağlık riskiyle karşı karşıya bulunduğunu savunarak ülkeye yardım girmesi gerektiğini öne sürüyor.

Ordu, Maduro'nun talimatı doğrultusunda sınırı kapatırken, muhalefetin Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentinde bekletilen paketleri, 23 Şubat'ta ülkeye nasıl sokacağı belirsizliğini koruyor.

- Venezuela krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 22:38
  1. Kolombiya
  2. Venezeula

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbolda maçın ardından
    1. Basketbolda maçın ardından
    2. Başkent’te trafikte terör estirdiler
    3. Çaykur Rizespor Malatya'ya gol yağdırdı
    4. Tavuklu pilavdan 32 kişi zehirlendi
    5. Trabzonspor mağlubiyet serisine son..
    6. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    7. Kilis’te trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı
    8. Balıkesirspor Baltok - Afjet Afyonspor..
    9. Moskova'da alarm verildi! Son 24..
    10. AK Parti'yi üzen haber! Eski vekil..
    11. Tekirdağ’da köyde korkutan yangın
    12. İzmir'de kazanan Trabzonspor
    13. Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor:..
    14. Sırbistan'da "Hazar'dan Tuna'ya Kültür..
    15. Suudi Prens Muhammed Bin Selman'dan..
    16. Escobar efsanesi 3.2 saniyede yıkıldı
    17. Frank Hoogerbeets kimdir? Dünyanın..
    18. Maduro'ya "baskı" için konser
    19. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan..
    20. Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 -..
    21. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na sordu:..
    22. İnterpol'un aradığı DAEŞ'liler..
    23. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    24. Körfez ülkeleri askeri tatbikatı yarın..
    25. Kilis'te karbonmonoksit zehirlenmesi
    26. Cimbom'u yakan hakeme tepki büyük!
    27. Kemerburgaz’da göçük altında kalan 1..
    28. Rusya: “ABD, Venezuelalı muhalifler..
    29. KADEM Bayburt şubesi açıldı
    30. Filipinler'de, Bangsamoro Geçiş..
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'