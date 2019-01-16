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Maduro'nun yardımcısı Çorum'da altın rafinerisini gezdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah, Çorum'da bir holdinge ait altın rafinerisinde incelemelerde bulundu.

16 Ocak 2019 Çarşamba 17:35
Maduro'nun yardımcısı Çorum'da altın rafinerisini gezdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ekonomi'den Sorumlu Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah ve beraberindeki heyet Amasya'daki Merzifon Havalimanı'na geldi.

Zaidan El Aissami Maddah'ı burada Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve beraberindekiler karşıladı.

Altın rafinerisinde inceleme yaptı

Zaidan El Aissami Maddah ve beraberindeki heyet ardından karayoluyla Çorum'a gitti. Burada Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir holdinge ait altın rafinerisinde incelememelerde bulundu.

Ziyaret sırasında Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, heyete tesis ve yapılan çalışma ile ilgili bilgi verdi. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

 

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 17:35
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