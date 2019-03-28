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Maduro’nun eski Ekvador Devlet Başkanına para gönderdiği iddia edildi

Ekvador hükümeti, diktatör olarak anılan ülkenin eski Devlet Başkanı Rafael Correa’ya Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından para gönderildiğine dair belgeleri başsavcılığa sundu.

28 Mart 2019 Perşembe 10:33
Maduro’nun eski Ekvador Devlet Başkanına para gönderdiği iddia edildi

Ekvador hükümeti, diktatör olarak anılan ülkenin eski Devlet Başkanı Rafael Correa’ya Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından para gönderildiğine dair belgeleri başsavcılığa sundu.


Ekvador hükümeti, diktatör olarak anılan ülkenin eski Devlet Başkanı Rafael Correa’ya Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun finans destek sağladığına dair belgeleri başsavcılığa sundu. Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından sunulan belgelerde, Venezuela’nın Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bankası aracılığıyla eski Ekvador Devlet Başkanının hesabına 281 bin dolar transfer ettiği iddia edildi.



Savcılık araştıracak


Belgeleri başsavcılığa sunan Genel Vekâlet Sekreteri Ivan Granada, “Yasayla işbirliği yapmaya geldik. Devlet Başkanlığı Savcılığının fonların yasallığı ve ne için kullanıldığı konusunda soruşturma yürütmesine olanak sağlayacak önemli bilgiler sunduk” diye konuştu.


Başsavcılık Yolsuzlukla Mücadele Sekreteri Ruth Palacios da sözde para transferinin Venezuela’dan olup olmadığının soruşturulacağını açıkladı.


Geçen hafta Şili’nin başkenti Santiago’da yapılan Prosur görüşmeleri sırasında Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Ekvador’daki demokratik rejime karşı eylemlerin finanse edilmesi için Venezuela’nın kamu kaynaklarının kullanıldığını iddia etmişti.



Correa, Hugo Chavez’in dostuydu


Eski Ekvador Devlet Başkanı Correa, dış politikada ABD’ye karşı ülkesinin egemenlik haklarına sahip çıkmış ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nı (NAFTA) imzalamayı reddetmişti. Eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez’in başını çektiği ALBA Birliğine yakın bir siyaset izlemişti. Correa, 2009’da Honduras’ta yapılan darbe sonrasında Manuela Zelaya’nın devlet başkanlığına getirilmesinde etkili olmuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:33
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