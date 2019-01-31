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Maduro eski askerlere dikkat çekti: Kolombiya'da planlıyorlar

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, eski askerlerin Kolombiya'ya kaçarak ülkesinde darbe planları geliştirdiklerini ve orduyu parçalamak için komplo kurduklarını söyledi.

31 Ocak 2019 Perşembe 15:18
Maduro eski askerlere dikkat çekti: Kolombiya'da planlıyorlar

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ordudan firar eden Venezuelalı eski askerlerin Kolombiya'da darbe hazırlığı yapmakla suçladı. Maduro, "Ordudan ayrılanlar Kolombiya oligarşisinin paralı askerleri haline geldi ve orduyu parçalamak için Kolombiya'dan komplo kuruyorlar" dedi.

56 yaşındaki Maduro, Karakas'taki başkanlık sarayında çekilen bir video ile Amerikan halkına da seslendi. Trump yönetiminin kendisini devirmek istediğini söyleyen Maduro, Latin Amerika'da bir Vietnam'ın oluşmasını engellemek için Amerikalıların yardımını istedi.

Rus haber ajansı RIA Novosti'ye de konuşan Maduro, "Trump'ın beni öldürmek için emir verdiğine dair şüphe yok. Kolombiya hükümetine ve Kolombiya mafyasına beni öldürmesini söyledi" dedi. İktidarının en ciddi siyasi krizi ile karşı karşıya olan Maduro ayrıca ABD'nin amacının dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olan ülkesinin petrolüne ulaşmak olduğunu savundu. 

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 15:18
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