0553 313 94 23

Maduro'dan Trump'ın konuşmasına Nazi benzetmesi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro: - "Trump Miami'de, sosyalizmimizi sorgulayan eski bir söylemle ideolojileri yasaklamak ve Beyaz Saray'ın ırkçı düşüncesini zorla kabul ettirmek için neredeyse Nazi tarzında bir konuşma yaptı"- "Silahlı kuvvetlerin komutanı kim, Miami'den Donald Trump mı? Ülkenin (Venezuela) sahibi olduklarını sanıyorlar" - "İnsani yardım bir şov. Bizim 30 milyar dolarımızı çalıp 20 milyon dolarlık çürümüş gıda teklif ediyorlar"

19 Şubat 2019 Salı 05:22
Maduro'dan Trump'ın konuşmasına Nazi benzetmesi

CARACAS (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyalizmi hedef alan konuşmasının ideolojileri yasaklamada "neredeyse Nazi tarzında" olduğunu söyledi.

Maduro, başkent Caracas'ta düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Venezuela ve sosyalizmi hedef alan Trump'a cevap verdi.

ABD Başkanı'nın, "Sosyalizm, Venezuela'yı tamamen harabeye çevirdi." şeklindeki sözlerini hatırlatan Maduro, "Trump Miami'de, sosyalizmimizi sorgulayan eski bir söylemle ideolojileri yasaklamak ve Beyaz Saray'ın ırkçı düşüncesini zorla kabul ettirmek için neredeyse Nazi tarzında bir konuşma yaptı." dedi.

Muhalefeti desteklemesi için orduyu tehdit eden Trump'a tepki gösteren Maduro, "Silahlı kuvvetlerin komutanı kim, Miami'den Donald Trump mı? Ülkenin (Venezuela) sahibi olduklarını sanıyorlar." şeklinde konuştu.

- "Trump'ın Venezuela'da sevdiği şey nedir?"

ABD Başkanı'nın Venezuela'yla ilgili hedefini de sorgulayan Maduro, "Trump'ın Venezuela'da sevdiği şey nedir? Petrol, koltan, elmas? En kötüsü ise kukla olarak hizmet eden Venezuelalılar. İnsani yardım bir şov. Bizim 30 milyar dolarımızı çalıp 20 milyon dolarlık çürümüş gıda teklif ediyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Maduro, Rusya'nın 300 ton yardım göndereceğini ayrıca BM üzerinden destek teklifinde bulunan ülkeler de olduğunu sözlerine ekledi.

- "İnsani yardım" konusu

Tarihinin en ciddi siyasi ve ekonomik buhranını yaşayan Venezuela'da "insani kriz ve yardım" tartışmaları, ABD destekli muhalefet ile hükümet arasındaki gerginliğin en önemli noktalarından birini oluşturuyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yardım tartışmalarının, "ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası" olduğunu ve "bu şova izin vermeyeceğini" söylüyor.

Muhalefet ise 300 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu, 2 milyon kişinin de sağlık riskiyle karşı karşıya bulunduğunu savunarak ülkeye yardım girmesi gerektiğini öne sürüyor.

Baskılara rağmen Maduro'ya sadık kalmayı sürdüren ordu sınırı kapatırken, muhalefetin Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta kasabasında bekletilen paketleri, 23 Şubat'ta ülkeye nasıl sokacağı belirsizliğini koruyor.

600 bin kişinin gönüllü olduğu "yardım" girişinin engellenmesinin, ABD tarafından olası bir müdahale için kullanılabileceği iddia ediliyor.

- Venezuela krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 05:22
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  3. Venezuela

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere'ye büyük şok! Kapatma kararı aldılar
    1. İngiltere'ye büyük şok! Kapatma kararı..
    2. Bin Ali'nin 450 milyon dolarına el..
    3. Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    4. Yüksek faiz vurdu! Sert düşüş...
    5. Acı bilanço: 24 ölü, 12 yaralı
    6. Peş peşe mesajlar... Bu faizle üretim..
    7. Hareketli anlar... İstanbul'un..
    8. Yeni Zelanda’dan Venezuelalılara..
    9. Ankara'da inanılmaz olay... Halat..
    10. 2 aylık bebekten acı haber
    11. Atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı
    12. İşte Akıncı Taarruzi İHA! Detayları..
    13. Meteorolojiden kar uyarısı
    14. Acı haberler peş peşe geldi...
    15. New York'ta Trump'a "ulusal acil..
    16. Bahçelievler’de apartman dairesinde..
    17. Bahçelievler'de apartman dairesinde..
    18. ABD'de 16 eyaletten "ulusal acil..
    19. İp koptu hayatı kurtuldu
    20. Trump'tan Venezuela ordusuna "tehdit"..
    21. Maduro'dan Trump'ın konuşmasına Nazi..
    22. "Mescid-i Aksa'daki kötüye gidişin..
    23. Avustralya’ya yaklaşan kasırga..
    24. Galatasaray, Benfica karşısında nasıl..
    25. Bugün hava nasıl olacak? 19 Şubat..
    26. Nöbet dizisinden yeni fragman | Necati..
    27. Umutlar bitti, 15 saat sonra acı..
    28. Lübnan'ın Mülteci İşlerinden Sorumlu..
    29. Mısır'daki intihar saldırısı
    30. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Kafa kafaya facia kamerada... Görüntüsü ortaya çıktı
    Kafa kafaya facia kamerada... Görüntüsü ortaya çıktı
    Haydut ABD'den oyun içinde 'oyun'! Konvoy Nusaybin'den görüntülendi
    Haydut ABD'den oyun içinde 'oyun'! Konvoy Nusaybin'den görüntülendi