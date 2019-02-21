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Maduro, talimatı verdi: Türkiye'de banka hesabı açın

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuelalı şirketlere 'Türkiye ve Rusya'da banka hesabı açın' talimatı verdi.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:12
Maduro, talimatı verdi: Türkiye'de banka hesabı açın

Venezuela'da Nicolas Maduro yönetiminin 50'den fazla şirkete Rusya, Türkiye, Çin ve Hindistan'da bankahesapları açmaları yönünde çağrıda bulunduğunu yazdı. 

Devlet Balkanı Maduro yönetiminden yetkililer ile şirket temsilcileri arasında gerçekleştirilen bir toplantıda konunun gündeme geldiği belirtilen haberde, "Maliye Bakanlığı bu ülkelerde nasıl banka hesabı açılabileceğini öğretmek adına bilgilendirme toplantıları düzenlemeyi planlıyor" deniyor.

Yaptırımların etrafından dolaşmaları tavsiye ediliyor

Şirketlerin uluslararası ödemelerini bu ülkelerde açacakları banka hesapları üzerinden yaparak yaptırımların etrafından dolaşmaları tavsiye ediliyor. 

Venezuela ekonomisi ABD'nin katı yaptırımlarının da etkisiyle derin bir kriz içerisinde. Ülkede en temel gıda ve temizlik malzemelerine dahi erişim enflasyonun yüzde 360 bine ulaşmasıyla birçok Venezuelalı için imkânsız hale gelmiş durumda.

Konuya yakın iki yetkiliye dayandırılan Bloomberg haberinde, şirketlerin iktidarı zor duruma düşürmek adına üretimi yavaşlatması halinde hükümetin gerekli adımları atarak söz konusu firmaları cezalandıracağı uyarısının da yapıldığı aktarılıyor.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:12
  1. Nicolas Maduro
  2. venezuela

YORUM YAZ

  • leventkleventk1 sa önce
    devlet başkanı , duygularına yenilmemeligene, dikkatli siyaset izlemeli,gerçekleri görmeli dikkate almalı, hiç bir ülke abd yi karşısına almaya cesaret edemezken , ülkemizi tehlikeye atmamalı
  • ayşe gülayşe gül1 sa önce
    bizim ülkece yardım toplayıp gıda yardımı yapmamız gerek o insanlara . hiç bir ALLAHın kulu aç bırakılmaz.
  • salih1159salih11592 sa önce
    sayın maduro benim anlamadığım ülkenizde beş kuruş para yok diyorsunuz,milyarlarca dolarınız altınlarınız düşman olan ingiliz abd fransız bankalarında.bende bunu anlamıyoruım.neden rusyada çinde türkiyede değilde çakalların bankalarında sıkışıncada rüsyadan bizden çinden yardım bekliyorsunuz.

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