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Maduro suikast girişimi sonrası ABD ve Kolombiya'yı suçladı!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bomba yüklü drone ile suikast girişimi düzenlendi. Saldırıdan yara almadan kurtulan Maduro, yaptığı açıklamadasuikast girişiminden ABD ve Kolombiya'yı sorumlu tuttu ve saldırganlardan bazılarının yakalandığını söyledi.

05 Ağustos 2018 Pazar 07:28
Maduro suikast girişimi sonrası ABD ve Kolombiya'yı suçladı!

Maduro, saldırının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Bu, beni öldürme girişimiydi. Bugün bana bir suikast girişimi düzenlediler" dedi.

Şu ana kadar toplanan delillerin, saldırının "aşırı sağcı"lar tarafından yapıldığını gösterdiğini belirten Maduro, Kolombiya ve ABD'yi suçlayarak saldırganların Bogota ve Miami ile bağlantılı olduklarını söyledi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 07:28
  1. saldırı
  2. Maduro
  3. ABD
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