Maduro suikast girişimi sonrası ABD ve Kolombiya'yı suçladı!

Maduro, saldırının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Bu, beni öldürme girişimiydi. Bugün bana bir suikast girişimi düzenlediler" dedi.

Şu ana kadar toplanan delillerin, saldırının "aşırı sağcı"lar tarafından yapıldığını gösterdiğini belirten Maduro, Kolombiya ve ABD'yi suçlayarak saldırganların Bogota ve Miami ile bağlantılı olduklarını söyledi.