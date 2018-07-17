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Maduro'dan sömürgeci Fransa'ya tokat gibi açıklama!

Maduro, 16 temmuz günü yaptığı açıklamalarda, Fransa'nın Dünya Kupası şampiyonluğuna dair değerlendirmede bulundu.

17 Temmuz 2018 Salı 20:19
Maduro'dan sömürgeci Fransa'ya tokat gibi açıklama!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Fransa'nın Dünya Kupası şampiyonluğuna dair yorumlarda bulundu.

Başkan Maduro, Fransa Milli Takımı'ndaki Afrika kökenli futbolcuların etkisinden bahsetti. Fransa Milli Takımı'nın "Afrika takımı" gibi olduğuna değindi.

Venezuela Başkanı konuşmasında, "Fransa Milli Takımı, Afrika Milli Takımı'nı andırıyor. Fransa Dünya Kupası'nı Afrika'nın çocukları sayesinde kazandı" ifadelerinde bulundu.

Avrupa'daki, Afrika kökenlilere karşı yapılan ırkçılığın son bulması gerektiğini belirten Maduro, Dünya Kupası şampiyonu olan Fransa'yı tebrik ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de, "tarihin en iyi Dünya Kupası organizasyonunu" düzenlediği için tebrik etti.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 20:19
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