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Maduro'dan Putin'e kutlama!

Venezüella Devlet Başkanı Maduro, 67 yaşına giren Rusya lideri Vladamir Putin'in doğum gününü kutladı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 00:36
Maduro'dan Putin'e kutlama!

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun, Rusya lideri Vladimir Putin’in doğum gününü kutladığı öğrenildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in doğum gününü Twitter hesabından kutlayan Maduro, “Tüm Venezüella halkı adına kardeş başkanımız Vladimir Putin’i, doğum günü dolayısıyla içtenlikle kutluyoruz. Bolivar ve Chavez’in anavatanından kendisine özgür halkların meşruiyetini koruma davasına bağlılığından ötürü kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini paylaştı.

7 Ekim 1952’de doğan Rusya lideri Putin dün 67. yaşına girdi.

 

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 00:36
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