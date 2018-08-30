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Maduro'dan geri dönüş çağrısı: Yurtdışında tuvalet temizlemeyi bırakın

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ekonomik kriz nedeniyle ülkeyi terk eden vatandaşlarına 'yurtdışında tuvalet temizlemeyi bırakın' diyeseslenerek geri dönmeleri çağrısında bulundu.

30 Ağustos 2018 Perşembe 14:52
Maduro'dan geri dönüş çağrısı: Yurtdışında tuvalet temizlemeyi bırakın

Ekonomik koşullar nedeniyle tarihinin en zor zamanlarını geçiren Venezuela'da halk çevre ülkelere göç ediyor. Sığınmacılar gittikleri ülkede para kazanmak için arabaların camlarını dahi siliyorlar. Bu durum geçtiğimiz hafta dünya gündeminde oldukça yankı uyandırırken konuya ilşikin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan açıklama geldi.

Nicolas Maduro, "yurtdışında tuvalet temizlemeyi bırakın, gelip vatanınızda yaşayın" dedi.

"EKONOMİK KÖLE OLDULAR"

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ekonomik kriz nedeniyle ülkeyi terk eden vatandaşlarına seslenerek ülkeye geri dönme çağrısı yaptı.

Televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında, göç krizinden bölgedeki 'sağcı hükümetleri' sorumlu tutan Maduro, "Muhalefet ülkeyi terk edin çağrısı yapıyor. Ve bazı ülkelerdeki sağcı hükümetler de onlara 'gelin' diyor. Şimdi de göçmenler 'Bize zulmediyorlar. Bize ayrımcılık yapıyorlar' diye şikayet ediyor. Çoğu buradaki evlerini ve arabalarını sattı, gidip Kolombiya'nın bazı bölgelerinde ekonomik köle oldu" diye konuştu.

EKONOMİ TEPETAKLAK

Enflasyonun yüzde 83.000'e ulaştığı belirtilen Venezüella'da, krizden kaçıp komşu ülkelere sığınanların sayısı 2 milyonu aştı. Reuters, 1 milyon Venezüellalının Kolombiya'ya göç ettiğini aktarıyor. Peru'ya gidenlerin sayısı ise 400 bini aşmış durumda.

SEFALET DÜZEYİNE GELDİ

Ülkede yaşanan ekonomik kriz alım gücünü etkilediği gibi refah seviyesini de minimuma getirdi. Yaşam standartları büyük ölçüde düşerken halk sefalet içerisinde yaşar hale geldi.

Özellikle ülkede geçim sıkıntısı yaşayan kesim göç etmeye başladı.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 14:52
  1. Nicolas Maduro
  2. Maduro
  3. Venezuela
  4. Halkına seslendi

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp41 dk önce
    Ekonomik kriz alım gücünü etkiler ve refah seviyesini de minimuma getirir, Yaşam standartları büyük ölçüde düşüp halk sefalet içerisinde yaşarsa cagrı magrı para etmez. Görüp ders alalım !
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