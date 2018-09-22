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Maduro'dan 'Diriliş Ertuğrul' hamlesi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görüşmesine Diriliş Ertuğrul dizisi damgasını vurdu.

22 Eylül 2018 Cumartesi 19:10
Maduro'dan 'Diriliş Ertuğrul' hamlesi!

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Venezuela'ya resmi  ziyaret gerçekleştiren Çavuşoğlu ile Maduro'nun görüşmesinde, ele alınan ikili ilişkilerin yanı sıra TRT'nin 65 ülkede seyredilen dizisi Diriliş Ertuğrul da konuşulan konuların başında yer aldı.

Görüşmede, bölgesel ve küresel konuların yanı sıra Türk Hava  Yolları'nın (THY) başkent Caracas'a direkt sefer düzenlemesi, ikili ekonomik,  ticari ve kültürel konularda iş birliği meseleleri ele alındı.

Bunların yanı sıra görüşme sırasında Nicolas Maduro, Mevlüt  Çavuşoğlu'na Diriliş Ertuğrul dizisine olan ilgisinden bahsetti.

Geçen hafta dizinin setini ziyaret eden Çavuşoğlu, çektiği görüntüleri  Maduro'ya izletti. Maduro ve eşi Cilia Flores de diziyi hayranlıkla izlediklerini  ifade etti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Diriliş Ertuğrul'un ülkesinde  yayınlanması için girişimde bulunacağını da kaydetti.

Öte yandan Nicolas Maduro, İspanyol bir yazarın "El Turco" adlı  kitabını göstererek, kendisinin Osmanlı tarihine olan hayranlığını ve bilgisini  dile getirdi.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 19:10
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  2. Maduro
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