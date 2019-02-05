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Maduro'dan çok sert açıklama: İhanet etmeyeceğim!

Rus televizyonu Russian Today'in (RT) İspanyolca servisine röportaj veren ABD'nin darbeyle devirmeye çalıştığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkesindeki rejim değişikliği isteğini yerine getirerek ülkesine ihanet etmeyeceğini söyledi.-

05 Şubat 2019 Salı 12:00
Maduro'dan çok sert açıklama: İhanet etmeyeceğim!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rus televizyonu Russian Today'in (RT) İspanyolca servisine röportaj verdi.

"Hain biri olmayacağım" 

ABD'nin ülkesindeki rejim değişikliği isteğini yerine getirerek ülkesine ihanet etmeyeceğini söyleyen Maduro, tarihin kendisini "hain" olarak hatırlamasına izin vermeyeceğini dile getirdi. Maduro, "Tarihte nasıl yok olacağımı umursamıyorum. Halkına ve halkının tarihine olan bağlılığına sırtını dönen zayıf ve hain biri olmayacağım" dedi.

"Tüm dünyadan Donald Trump'ın çılgınlığını kınamasını ve onu durdurmasını istemek için her türlü iletişim aracından faydalanıyorum" diye ekleyen Maduro, "Venezuela asla pes etmeyecek" ifadelerini kullandı.

"ABD işgaline karşı ülkemizi koruyacağız"

Venezuela halkının "kutsal topraklarını" ABD işgalinden korumaya hazır olduğunu belirten Venezuelalı lider, böyle bir çatışma yaşanmaması için de "Tanrı'ya dua ettiğini" açıkladı. Maduro ayrıca, ABD'nin askeri saldırganlığının da reddedilmesi gerektiğini vurguladı.

"Altın, petrol ve diğer zenginliklerimiz ABD'yi cezbediyor"

Venezuela'nın "Altın, petrol, doğalgaz, demir, elmas ve diğer maddi zenginliklerinin" ABD'yi cezbettiğini söyleyen Maduro, bu sebeplerden ötürü ABD'nin ülkesinde bir rejim değişikliği yapmak istediğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 12:00
  1. abd
  2. venezuela
  3. trump
  4. Maduro

YORUM YAZ

  • mahoagamahoaga1 sa önce
    Ülkenin birliği ve beraberliği adına, bölücü kukla GUIADO'yu savcıların tutuklaması gerek bence.

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