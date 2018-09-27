Maduro'dan BM'ye 'suikast girişimini soruşturun' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesine yönelik askeri müdahale tehditleri, ekonomik durum ve geçen ay bomba yüklü drone ile yapılan terör saldırısına yönelik soruşturmanın sonuçlarına değindi.

Maduro, 4 Ağustos'ta kendisinin yanı sıra ülkesinin üst düzey yetkililerinin hedef alındığı suikast girişiminin ardından yürütülen soruşturmada 28 kişinin yakalandığını hatırlattı.

"Soruşturma saldırının ABD topraklarında finanse edildiğini gösteriyor"

Yakalananların tamamının suçlarını itiraf ettiğini belirten Maduro, "Soruşturmanın bütün sonuçları bu saldırının ABD topraklarında finanse edildiğini ve planlandığını gösteriyor. Saldırının sorumluları aylar süren eğitimlerini Kolombiya topraklarında bu ülkenin resmi yetkililerinin desteği ve koruması altında aldıklarını itiraf etti." ifadelerini kullandı.

Maduro, soruşturmada saldırının faillerinin kaçışlarını kolaylaştırma iddiasıyla Meksika, Şili ve Kolombiyalı bazı diplomatların adlarının geçtiği bilgisini de paylaştı.

Venezuela'nın, uluslararası bir soruşturma için bütün kapılarının açık olduğunu anlatan Maduro, "BM'den, özel bir heyet atamasını ve ülkemin kurbanı olduğu terörist saldırı girişiminin bütün yönlerini ve sorumlularını ortaya çıkaracak uluslararası nitelikte bir soruşturma açmasını istiyorum." dedi.

Devlet Başkanı Maduro, saldırının "Venezuela'yı başsız bırakmak, kaos oluşturup iç savaş çıkarmak ve ardından BM'yi devre dışı bırakarak ülkesine askeri bir müdahalede bulunabilmek" amaçlarıyla planlandığını söyledi.

"Trump ile diyalog masasına oturmaya hazırım"

ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın, kendisiyle "Venezuela'ya yardımı olacaksa görüşmeye hazır olduğu" yönündeki ifadelerini hatırlatan Maduro, şöyle devam etti:

"Bu kürsüden, altını çizerek ilan ediyorum: Ben bir işçiyim, ben bir otobüs şoförüyüm, ben halktan biriyim. Ben bir kodaman değilim, ben bir milyoner değilim. Uçurum olarak tanımlanabilecek çok büyük tarihi, ideolojik ve sosyal farklılıklara rağmen ABD Başkanı'nın elini sıkmaya, bu farklılıklar ve bölgesel konuları konuşmak için diyalog masasına oturmaya hazırım."

Konuşmasının sonunda, ülkesinin Filistinlilere verdiği desteği yineleyen Maduro, "Adalet, 1967 yılında BM tarafından da kabul edilen tarihi sınırlarına saygı duyulması için Filistin'e ulaşmak zorundadır." diye konuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü dronelar ile saldırı düzenlenmişti. Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı. Kendilerine "Tişört Giyen Askerler" adını veren bir grup, Twitter'da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.