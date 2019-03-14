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Maduro'dan elektrik kumpasına karşı hamle! Komisyon kuruluyor

ABD destekli darbeyle devrilmek istenen Venezuela Devlet Başkanı Maduro, tüm ülkeyi karanlıkta bırakan, iletişimi ve internet erişimini sekteye uğratan elektrik kesintisine neden olduğunu değerlendirdikleri sabotajı araştırmak için Rusya, Çin, İran ve Küba'dan uzmanlarla bir komisyon kurulacağını duyurdu.

14 Mart 2019 Perşembe 08:55
Maduro'dan elektrik kumpasına karşı hamle! Komisyon kuruluyor

Venezuela'da tüm ülkeyi karanlığa gömen ve artık büyük  ölçüde giderilen elektrik kesintisine neden olan "sabotajı" araştırmak için  komisyon kuruluyor.  

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 7 Mart'ta ülkenin neredeyse tamamını  ışıksız bırakmasının yanında iletişimi ve internet erişimini de sekteye uğratan  elektrik kesintisinin ardından yapılan çalışmalarla ilgili başkent Caracas'ta  kurulan kriz merkezinde denetlemelerde bulundu.

Kesintiyi ülkenin doğusunda Guri olarak bilinen Simon Bolivar  Hidroelektrik Santrali'ne düzenlenen ve birden fazla aşamaya sahip bir sabotaj  olarak değerlendiren Maduro, bu sabotajı araştırmak için Rusya, Çin, İran ve Küba'dan uzmanlarla bir komisyon kurulması talimatı verdiğini aktardı.

Söz konusu ülkelerin "Siber saldırılar konusunda büyük tecrübesi"  bulunduğunu belirten Maduro, komisyonun Devlet Başkan Yardımcısı Delcy  Rodriguez'in sorumluluğunda olduğu bilgisini paylaştı.

Hükümet su sorununu çözmeye çalışıyor!

Kesintinin ardından hizmet veremeyen ve Venezuelalıları su  kaynaklarına hücum ettiren şebeke suyu yokluğu ise hükümetin karşısında en büyük  sorun olarak durmaya devam ediyor.

Bu konuda da "Mavi Tanker" isimli acil müdahale planını devreye  aldıklarını söyleyen Maduro, hükümetin yaklaşık bir yıl önce uygulamaya koyduğu  "vatan kartı" sahiplerine dağıtılmak üzere 50 bin tanker suyun hazır tutulduğunu  kaydetti.

Çin yardıma hazır

Öte yandan iktidara yakın Ultimas Noticias internet haber sitesine  göre Çin hükümeti, Venezuela'daki elektrik kesintisinin tamamen giderilmesi için  yardım etmeye hazır.

Ülkesindeki bir basın toplantısında konuya ilişkin konuşan Çin  Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, "Çin, elektriklerin tamamen sağlanması için  gerekli tüm teknik desteği ve yardımı Venezuela'ya sağlamaya hazır." ifadelerini  kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 08:55
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