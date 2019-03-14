Maduro'dan elektrik kumpasına karşı hamle! Komisyon kuruluyor

Venezuela'da tüm ülkeyi karanlığa gömen ve artık büyük ölçüde giderilen elektrik kesintisine neden olan "sabotajı" araştırmak için komisyon kuruluyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 7 Mart'ta ülkenin neredeyse tamamını ışıksız bırakmasının yanında iletişimi ve internet erişimini de sekteye uğratan elektrik kesintisinin ardından yapılan çalışmalarla ilgili başkent Caracas'ta kurulan kriz merkezinde denetlemelerde bulundu.

Kesintiyi ülkenin doğusunda Guri olarak bilinen Simon Bolivar Hidroelektrik Santrali'ne düzenlenen ve birden fazla aşamaya sahip bir sabotaj olarak değerlendiren Maduro, bu sabotajı araştırmak için Rusya, Çin, İran ve Küba'dan uzmanlarla bir komisyon kurulması talimatı verdiğini aktardı.

Söz konusu ülkelerin "Siber saldırılar konusunda büyük tecrübesi" bulunduğunu belirten Maduro, komisyonun Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in sorumluluğunda olduğu bilgisini paylaştı.

Hükümet su sorununu çözmeye çalışıyor!

Kesintinin ardından hizmet veremeyen ve Venezuelalıları su kaynaklarına hücum ettiren şebeke suyu yokluğu ise hükümetin karşısında en büyük sorun olarak durmaya devam ediyor.

Bu konuda da "Mavi Tanker" isimli acil müdahale planını devreye aldıklarını söyleyen Maduro, hükümetin yaklaşık bir yıl önce uygulamaya koyduğu "vatan kartı" sahiplerine dağıtılmak üzere 50 bin tanker suyun hazır tutulduğunu kaydetti.

Çin yardıma hazır

Öte yandan iktidara yakın Ultimas Noticias internet haber sitesine göre Çin hükümeti, Venezuela'daki elektrik kesintisinin tamamen giderilmesi için yardım etmeye hazır.

Ülkesindeki bir basın toplantısında konuya ilişkin konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, "Çin, elektriklerin tamamen sağlanması için gerekli tüm teknik desteği ve yardımı Venezuela'ya sağlamaya hazır." ifadelerini kullandı.