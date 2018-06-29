Maduro yine bildiğiniz gibi: Zehirli engerek!
Daha önce Obama hakkında ağır ifadeler kullanan Venezüella Devlet Başkanı Maduro, bu kez de ABD Başkan Yardımcısı Pence'i hedef aldı.29 Haziran 2018 Cuma 08:53
Venezüella'ya baskı kurulması gerektiğini dile getiren Mike Pence, Maduro tarafından engerek yılanına benzetildi.
"HER AĞZINI AÇTIĞINDA KENDİMİ DAHA GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM"
Venezüella Devlet Başkanı Maduro, Latin Amerika turunda ülkesi için "Baskı kurmanın ve sert eylemler gerçekleştirmenin vakti geldi" diyen ABD Başkan Yardımcısı'na cevap verdi.
Maduro, "Zehirli engerek Mike Pence ağzını her açtığı zaman, kendimi daha güçlü hissediyorum" ifadelerini kullandı.
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