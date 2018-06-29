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Maduro yine bildiğiniz gibi: Zehirli engerek!

Daha önce Obama hakkında ağır ifadeler kullanan Venezüella Devlet Başkanı Maduro, bu kez de ABD Başkan Yardımcısı Pence'i hedef aldı.

29 Haziran 2018 Cuma 08:53
Maduro yine bildiğiniz gibi: Zehirli engerek!

Venezüella'ya baskı kurulması gerektiğini dile getiren Mike Pence, Maduro tarafından engerek yılanına benzetildi.

"HER AĞZINI AÇTIĞINDA KENDİMİ DAHA GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM"

Venezüella Devlet Başkanı Maduro, Latin Amerika turunda ülkesi için "Baskı kurmanın ve sert eylemler gerçekleştirmenin vakti geldi" diyen ABD Başkan Yardımcısı'na cevap verdi.

Maduro, "Zehirli engerek Mike Pence ağzını her açtığı zaman, kendimi daha güçlü hissediyorum" ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 08:53
  1. venezüella
  2. maduro
  3. abd
  4. trump
  5. mike pence

YORUM YAZ

  • Ekolay71Ekolay7114 sa önce
    Maduro bildiğiniz gibi diye başlık atacağınıza tehdit edileni deyil edeni eleştrin.abd bildiğiniz gibi demen lazım.
  • RTERTE13 sa önce
    manşete maduroyu taşımışlar yane kısacası abd ürüdü maduro bildiginiz gibi s..klemedi ...önemli çolan dost öne cıksın
  • mtmt15 sa önce
    ABD nin en siyonist uşağı olan, türkiye- filistin -islam düşmanlığı ile bilinen haydutbaşılarından biri Pence.... Modura yine doğru söylemiş...Viva Modura:)
  • Hasan ÇetinHasan Çetin10 sa önce
    Türk halkı yanında yer alan Madurayı ABD ye karşı bizde Türk halkı olarak onun yanında yer almamız lazım.
  • mevlütmevlüt13 sa önce
    konuş adamım konuş...dünayda senin gibi mertçe konuşmak gerek....bunlar dünyayı babalarının tarlası sanıyor....
  • kenankenan14 sa önce
    çok güzel bir benzetme uygunda pençe neocon dur
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